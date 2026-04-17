11 Tanda Anda Memiliki Kepribadian “Wendy” yang Membuat Pria Nyaman Tanpa Komitmen

JawaPos.Com - Perasaan nyaman dalam sebuah hubungan sering dianggap sebagai fondasi yang kuat.

Banyak orang percaya bahwa ketika seseorang merasa betah, hubungan akan berjalan dengan sendirinya menuju arah yang lebih serius.

Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Kenyamanan yang berlebihan, tanpa batas yang jelas, justru bisa membuat seseorang merasa cukup tanpa perlu melangkah lebih jauh.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai kepribadian “Wendy”atau seseorang yang hangat, pengertian, selalu tersedia, dan cenderung mengutamakan orang lain.

Sifat-sifat ini pada dasarnya positif, tetapi jika tidak diimbangi dengan batasan yang sehat, justru bisa menciptakan dinamika hubungan yang tidak seimbang.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas tanda yang menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki kepribadian wendy.

1. Selalu Mengutamakan Kebutuhan Orang Lain

Kebiasaan menempatkan kebutuhan orang lain di atas diri sendiri membuat Anda terlihat sangat peduli.

Namun, dalam hubungan, hal ini bisa membuat pasangan merasa tidak perlu berusaha lebih karena semua sudah terpenuhi.

2. Terlalu Mudah Dimengerti

Anda jarang marah, jarang menuntut, dan selalu mencoba memahami situasi dari sudut pandang orang lain.

Sikap ini memang menenangkan, tetapi juga bisa membuat orang lain merasa tidak perlu memberikan penjelasan atau usaha tambahan.

3. Sulit Mengungkapkan Keinginan Sendiri

Keinginan pribadi sering disimpan demi menjaga suasana tetap baik. Akibatnya, hubungan berjalan sesuai keinginan satu pihak saja, sementara Anda terus menyesuaikan diri.