8 Tanda Psikologi Kamu Berada dalam Hubungan Sehat yang Langka Bersama Pasangan Sejati

JawaPos.com – Menemukan hubungan sehat yang benar-benar bertahan bukan sekadar mimpi, karena ada tanda-tanda nyata yang bisa dikenali.

Secara psikologi, perilaku dan dinamika dalam suatu hubungan adalah cermin paling jujur tentang seberapa kuat fondasi yang telah dibangun bersama.

Tren kencan mungkin terus berubah, namun tanda-tanda pasangan sejati yang saling mendukung tetap konsisten dari waktu ke waktu.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut delapan tanda bahwa hubungan yang kamu jalani adalah jenis yang langka dan benar-benar berpotensi bertahan seumur hidup.

1. Teman pasanganmu adalah temanmu juga

Ketika lingkaran pertemanan pasanganmu secara tulus menerima dan menyertakanmu, itu adalah sinyal kuat bahwa hubungan kalian berkembang dengan baik.

Pasangan yang serius akan dengan bangga memperkenalkanmu kepada teman-temannya dan memastikan kamu merasa nyaman di dalam kelompok mereka.

Meskipun butuh waktu untuk saling mengenal, langkah sederhana ini menunjukkan bahwa pasanganmu memandang hubungan ini dengan penuh kesungguhan.

2. Kalian bisa saling membuat tertawa