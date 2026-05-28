7 Perilaku Pasangan yang Tidak Setia, Rawan Perselingkuhan!

JawaPos.com - Perselingkuhan sering kali menimbulkan berbagai perasaan yang campur aduk dalam sebuah hubungan, mulai dari rasa kecewa, bingung, hingga penyesalan yang mendalam. Situasi ini kerap membuat seseorang sulit memahami perubahan sikap pasangannya.

Dalam banyak kasus, terdapat beberapa pola perilaku yang sering muncul ketika seseorang mulai tidak menjaga kesetiaan dalam hubungan. Tanda-tanda tersebut terkadang terlihat dari perubahan sikap maupun kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari YourTango, berikut tujuh tanda yang dapat menunjukkan bahwa pasangan sedang berselingkuh dan mulai tidak setia.

1. Dia selalu sibuk

Ketika perencanaan pertemuan berubah menjadi sebuah pencarian dan setiap kencan selalu disertai alasan aneh, ini adalah tanda peringatan.

Para ahli mengatakan bahwa pelaku perselingkuhan berulang menggunakan kesibukan sebagai kedok.

Sering kali, mereka bahkan memprovokasi pertengkaran kecil untuk mendapatkan cara untuk menghilang.

2. Dia tidak mengenalkanmu kepada teman-temannya

Jika Anda sudah bersama selama beberapa bulan tetapi belum bertemu teman, kolega, atau keluarganya, ini bukan soal privasi.