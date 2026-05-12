Orang yang Bangun Tanpa Menekan Tombol Tunda Alarm Biasanya Memiliki 8 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bangun tidur tanpa menekan tombol tunda alarm (snooze) sering dianggap hal kecil, tapi dalam psikologi perilaku, kebiasaan ini bisa mencerminkan banyak aspek tentang karakter, regulasi diri, dan pola pikir seseorang.

Meski tidak bisa dijadikan “diagnosis kepribadian”, penelitian tentang kebiasaan tidur, disiplin diri, dan fungsi eksekutif otak menunjukkan bahwa orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi cenderung memiliki sejumlah ciri psikologis tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (10/5), terdapat delapan ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang tidak menggunakan tombol tunda alarm.

1. Disiplin Diri yang Tinggi

Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi biasanya memiliki kemampuan self-control yang kuat. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan fungsi korteks prefrontal—bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan dan pengendalian impuls.

Alih-alih “bernegosiasi” dengan diri sendiri untuk tidur 5–10 menit lagi, mereka sudah melatih kebiasaan untuk segera bertindak begitu keputusan dibuat: bangun.

2. Lebih Terstruktur dalam Rutinitas

Mereka cenderung memiliki rutinitas harian yang jelas. Otak mereka terbiasa dengan pola yang konsisten, sehingga bangun pagi bukan lagi perjuangan besar.

Kebiasaan ini sering muncul pada orang yang: