Orang yang Bangun Tanpa Menekan Tombol Tunda Alarm Biasanya Memiliki 8 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bangun tanpa menekan tombol alarm./Magnific/lookstudio
JawaPos.com - Bangun tidur tanpa menekan tombol tunda alarm (snooze) sering dianggap hal kecil, tapi dalam psikologi perilaku, kebiasaan ini bisa mencerminkan banyak aspek tentang karakter, regulasi diri, dan pola pikir seseorang.
Meski tidak bisa dijadikan “diagnosis kepribadian”, penelitian tentang kebiasaan tidur, disiplin diri, dan fungsi eksekutif otak menunjukkan bahwa orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi cenderung memiliki sejumlah ciri psikologis tertentu.
Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (10/5), terdapat delapan ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang tidak menggunakan tombol tunda alarm.
1. Disiplin Diri yang Tinggi
Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi biasanya memiliki kemampuan self-control yang kuat. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan fungsi korteks prefrontal—bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan dan pengendalian impuls.
Alih-alih “bernegosiasi” dengan diri sendiri untuk tidur 5–10 menit lagi, mereka sudah melatih kebiasaan untuk segera bertindak begitu keputusan dibuat: bangun.
2. Lebih Terstruktur dalam Rutinitas
Mereka cenderung memiliki rutinitas harian yang jelas. Otak mereka terbiasa dengan pola yang konsisten, sehingga bangun pagi bukan lagi perjuangan besar.
Kebiasaan ini sering muncul pada orang yang:
Punya jadwal kerja atau aktivitas yang tetap
Menyusun to-do list harian
Menghargai keteraturan
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi