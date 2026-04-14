Lakukan 6 Trik Ini agar Wangi Parfum Tahan Lebih Lama, Dijamin Ampuh!

ilustrasi orang yang memakai parfum. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dengan meningkatnya kelembapan, keringat berlebih, dan hujan yang tak terduga, aroma parfum memudar lebih cepat.
Ini cukup membuat frustrasi, karena meskipun telah berinvestasi pada parfum mahal. aromanya tidak bertahan lama di bulan-bulan hujan.
Namun, nyatanya seberapa lama aroma parfum bertahan tidak hanya bergantung pada kualitas tetapi juga pada teknik penggunaannya.
Dengan mengikuti beberapa trik parfum, Anda dapat membuat aroma favorit bertahan lebih lama, bahkan di musim hujan sekalipun.
Trik-trik parfum ini sederhana, praktis, dan akan membantu Anda tetap wangi dan segar sepanjang musim.
Dilansir English jagran, berikut enam trik yang mencegah aroma parfum cepat hilang dan wanginya bertahan lebih lama.
1. Oleskan pelembap terlebih dahulu, lalu semprotkan
Musim hujan membawa peningkatan kelembapan. Namun, peningkatan kelembapan bukan berarti kulit terhidrasi.
Sedikit orang yang tahu bahwa kulit kering membuat aroma parfum cepat memudar.
Mengoleskan pelembap tanpa aroma pada titik nadi sebelum menyemprotkan parfum dapat membuat perbedaan besar, membuatnya bertahan lebih lama.
