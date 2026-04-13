8 Kebiasaan Malam Orang Dewasa Usia 70 Tahun, yang Bangun dengan Penuh Energi Setiap Pagi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, kualitas tidur dan energi saat bangun pagi menjadi aspek penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Orang dewasa berusia 70 tahun ke atas yang selalu bangun dengan penuh energi biasanya memiliki kebiasaan malam tertentu yang mendukung kualitas tidur mereka.

Dilansir dari Small Bizz Technology, menurut psikologi dan penelitian tentang kesehatan tidur, berikut adalah delapan kebiasaan malam yang mereka terapkan:



1. Menjaga Rutinitas Tidur yang Konsisten



Orang yang selalu bangun dengan penuh energi memiliki jadwal tidur yang teratur.

Mereka pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan.

Konsistensi ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan memudahkan tubuh untuk merasa segar di pagi hari.



Mengapa ini penting?



Penelitian menunjukkan bahwa tidur pada waktu yang bervariasi dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur.

Dengan menjaga rutinitas tidur, tubuh menjadi lebih siap untuk beristirahat dan bangun dalam kondisi optimal.



2. Menghindari Kafein dan Makanan Berat di Malam Hari



Kafein dan makanan berat, terutama yang mengandung banyak gula atau lemak, dapat mengganggu tidur.

Orang berusia 70 tahun ke atas yang bangun dengan energi optimal biasanya menghindari minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore dan malam hari serta tidak makan dalam porsi besar sebelum tidur.



Alternatif yang lebih baik:



Mereka memilih camilan sehat seperti pisang, yogurt, atau segelas susu hangat yang dapat membantu relaksasi dan meningkatkan produksi serotonin serta melatonin.



3. Melakukan Peregangan atau Latihan Relaksasi



Sebelum tidur, mereka sering melakukan peregangan ringan atau latihan pernapasan untuk meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran.

Peregangan membantu meningkatkan sirkulasi darah, sedangkan latihan pernapasan mendukung ketenangan mental, yang berkontribusi pada tidur yang lebih nyenyak.



Latihan sederhana yang mereka lakukan:



Peregangan leher dan bahu untuk mengurangi ketegangan.



Pernapasan 4-7-8, yaitu menarik napas selama 4 detik, menahan selama 7 detik, lalu menghembuskan selama 8 detik.



Meditasi singkat untuk membantu meredakan stres dan kecemasan sebelum tidur.



4. Menghindari Layar Gadget Sebelum Tidur



Paparan cahaya biru dari layar ponsel, tablet, atau televisi dapat menekan produksi melatonin dan membuat sulit tidur.

Orang dewasa yang tetap bugar di usia 70-an cenderung menghindari perangkat elektronik setidaknya satu jam sebelum tidur.



Alternatif yang mereka pilih:



Membaca buku fisik.



Mendengarkan musik yang menenangkan.



Menulis jurnal atau catatan syukur sebelum tidur.



Dengan membatasi paparan cahaya biru, mereka memastikan otak mereka mendapatkan sinyal yang jelas bahwa sudah waktunya untuk beristirahat.



5. Menciptakan Lingkungan Tidur yang Nyaman



Orang berusia 70 tahun ke atas yang selalu bangun dengan penuh energi memperhatikan kenyamanan kamar tidur mereka.

Mereka memastikan tempat tidur nyaman, suhu ruangan sejuk, dan lingkungan sekitar tenang serta gelap.



Beberapa cara mereka menciptakan suasana tidur yang ideal:



Menggunakan kasur dan bantal yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka.



Menjaga kamar tetap gelap atau menggunakan penutup mata jika perlu.



Menggunakan aromaterapi seperti lavender untuk membantu relaksasi.



Menggunakan mesin white noise atau suara alam untuk menciptakan lingkungan tidur yang lebih nyaman.



6. Menjaga Hidrasi yang Seimbang



Hidrasi yang cukup penting untuk kesehatan secara keseluruhan, tetapi terlalu banyak minum sebelum tidur bisa mengganggu tidur karena sering terbangun untuk ke kamar mandi.



Kebiasaan yang mereka terapkan:



Memastikan cukup minum air sepanjang hari, tetapi mengurangi asupan cairan menjelang malam.



Mengonsumsi teh herbal tanpa kafein seperti chamomile untuk membantu tidur lebih nyenyak.



Menjaga keseimbangan cairan dengan tepat membantu mereka tidur lebih nyenyak dan bangun tanpa rasa lelah atau dehidrasi.



7. Menulis Jurnal atau Merenungkan Hal-Hal Positif



Banyak orang yang tetap energik di usia 70 tahun ke atas memiliki kebiasaan mencatat hal-hal baik yang terjadi dalam sehari atau sekadar merenungkan hal-hal positif sebelum tidur.



Mengapa ini efektif?



Mengurangi stres dan kecemasan, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak.



Membantu menjaga pola pikir yang optimis dan sehat.



Menghindari overthinking yang bisa mengganggu tidur.



Dengan mencatat atau merenungkan hal-hal positif, mereka tidur dengan perasaan damai dan bangun dalam keadaan lebih segar.



8. Menghindari Pikiran Negatif dan Kekhawatiran Berlebihan



Mereka yang tetap bugar di usia 70-an tahu bahwa membawa beban pikiran ke tempat tidur hanya akan mengganggu tidur mereka.

Oleh karena itu, mereka menerapkan teknik mental tertentu untuk menenangkan pikiran sebelum tidur.



Beberapa cara yang mereka lakukan:



Berlatih mindfulness atau meditasi untuk melepas pikiran negatif.



Berbicara dengan pasangan atau keluarga tentang hal-hal yang menyenangkan.



Melatih sikap menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, sehingga tidak ada gunanya khawatir berlebihan.



Dengan menjaga kesehatan mental sebelum tidur, mereka bisa beristirahat dengan lebih baik dan bangun dalam kondisi lebih bugar.



Kesimpulan



Tidur yang berkualitas adalah kunci utama bagi orang berusia 70 tahun ke atas untuk tetap bangun dengan energi penuh setiap pagi.