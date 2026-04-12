5 Bahan Alami Ini Bisa Bantu Masalah Rambut Rontok, Nomor 5 Banyak Ditemukan di Sekitar!

JawaPos.com - Bagi sebagian besar orang penampilan adalah hal yang utama. Dengan penampilan yang baik tentunya akan ada banyak aspek yang terbantu.

Mulai dari aspek sosial mendapatkan pasangan mendapatkan kesempatan pekerjaan dan kesempatan-kesempatan lainnya bisa didapat jika penampilanmu baik dan rapi.

Penampilan ini mencakup bagaimana kamu berpakaian tatanan riasan wajah sampai ke ujung rambut. Baik pria maupun wanita memiliki rambut yang kuat dan sehat adalah penunjang penampilan paling utama.

Hal ini menjadikan ketika terjadi masalah rambut tentunya masalah tersebut harus segera diselesaikan. Salah satu masalah rambut yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah rambut rontok dalam jumlah yang besar.

Tentunya hal ini bisa kamu cegah dan juga obati dengan berbagai cara salah satunya dengan bahan alami yang ada di sekitar. Dilansir dari Manipal Hospital dan Myntra, berikut ini merupakan lima bahan alami yang bisa membantu masalah rambut rontok di kepala kamu:

Santan

Bahan alami pertama yang bisa membantu masalah rambut rontok di kepala kamu adalah santan kelapa. dikenal luas sebagai bahan makanan santan kelapa nyatanya bisa membantu kamu untuk permasalahan rontok yang kau miliki.

hal ini dikarenakan karena santan memiliki banyak kandungan yang baik untuk tubuh sebagai bahan alami. mulai dari protein mineral dan nutrisi lain bisa membantu menyehatkan rambut yang ada di tubuh kamu.

kamu bisa mengaplikasikan santan langsung ke kulit kepala dan bisa mendapatkan sensasi dingin pada kulit kepala. santan ini merupakan solusi yang bisa kamu dapatkan untuk menghentikan kerontokan rambut mencegah botak dan meningkatkan pertumbuhan rambut secara keseluruhan.

Telur

bahan alami kedua yang bisa membantu mengatasi rambut rontok adalah telur. mungkin kamu merasa aneh apabila memikirkan bagaimana telur di aplikasikan ke kulit kepala dan juga rambut.