Orang yang Menangis Saat Menonton Film Memiliki 7 Ciri Luar Biasa Ini Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Menangis saat menonton film sering dianggap sebagai tanda kelemahan atau terlalu baper (bawa perasaan). Padahal, dari sudut pandang psikologi, respons emosional ini justru menunjukkan kualitas mental dan emosional yang sangat berharga.

Orang yang mudah tersentuh oleh cerita fiksi ternyata memiliki sejumlah karakteristik positif yang tidak dimiliki semua orang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri luar biasa yang biasanya dimiliki oleh orang yang menangis saat menonton film:

1. Memiliki Empati Tinggi

Orang yang menangis saat menonton film cenderung memiliki tingkat empati yang tinggi. Mereka mampu merasakan emosi karakter dalam cerita seolah-olah itu adalah pengalaman pribadi. Kemampuan ini menunjukkan bahwa mereka mudah memahami perasaan orang lain di dunia nyata, sehingga lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sosial.

2. Kecerdasan Emosional yang Baik

Menangis bukan sekadar reaksi spontan, tetapi juga bagian dari kecerdasan emosional. Orang-orang ini mampu mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi mereka dengan sehat. Mereka tidak menekan perasaan, melainkan mengalirkannya secara alami.

3. Tidak Takut Menunjukkan Kerentanan