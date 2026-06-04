Orang-Orang yang Menonton Film Tanpa Teks Terjemahan Biasanya Memiliki 8 Kepribadian Berbeda Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era layanan streaming yang semakin berkembang, menonton film dari berbagai negara menjadi aktivitas yang sangat umum. Namun, tidak semua orang menikmati film dengan cara yang sama. Sebagian besar penonton mengandalkan teks terjemahan atau subtitle untuk memahami alur cerita dan dialog. Di sisi lain, ada juga mereka yang memilih menonton film tanpa subtitle sama sekali.

Bagi sebagian orang, menonton tanpa teks terjemahan mungkin terasa sulit dan melelahkan. Namun, bagi yang terbiasa, cara ini justru memberikan pengalaman menonton yang lebih alami dan mendalam. Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan ini sering kali berkaitan dengan sejumlah karakteristik kepribadian tertentu.

Tentu saja, tidak semua orang yang menonton film tanpa subtitle memiliki sifat yang sama persis. Akan tetapi, beberapa penelitian mengenai kemampuan bahasa, fokus perhatian, serta gaya berpikir menunjukkan adanya pola kepribadian yang cukup menarik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat delapan kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang yang gemar menonton film tanpa teks terjemahan.

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Orang yang nyaman menonton film tanpa subtitle umumnya memiliki tingkat rasa ingin tahu yang besar. Mereka senang mengeksplorasi bahasa, budaya, dan cara komunikasi yang berbeda dari keseharian mereka.

Dalam psikologi, sifat ini sering dikaitkan dengan dimensi openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman baru. Individu dengan tingkat keterbukaan tinggi biasanya lebih tertarik mempelajari hal-hal baru dan tidak takut menghadapi tantangan intelektual.

Mereka menikmati proses memahami dialog secara langsung tanpa bantuan teks karena menganggapnya sebagai pengalaman belajar yang menarik.

2. Memiliki Kemampuan Fokus yang Baik