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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 22.05 WIB

Jika Anda Rutin Menonton Film Asing dengan Subtitle, Anda Mungkin Memiliki 10 Kualitas Intelektual Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang rutin menonton film asing dengan subtitle (Magnific/Seventyfour) - Image

Ilustrasi seseorang yang rutin menonton film asing dengan subtitle (Magnific/Seventyfour)

JawaPos.com - Di era layanan streaming yang menawarkan ribuan judul dari berbagai negara, semakin banyak orang memilih menonton film asing dengan subtitle daripada versi dubbing. Bagi sebagian orang, membaca teks sambil mengikuti alur cerita mungkin terasa merepotkan. Namun bagi yang terbiasa, aktivitas ini justru menjadi pengalaman yang lebih menarik dan memuaskan.

Menariknya, sejumlah penelitian dalam bidang psikologi kognitif dan neurosains menunjukkan bahwa kebiasaan menonton film dalam bahasa asing dengan subtitle dapat melibatkan berbagai kemampuan mental yang kompleks. Otak tidak hanya menikmati cerita, tetapi juga harus memproses suara, membaca teks, mengenali ekspresi wajah, memahami konteks budaya, dan menghubungkan semuanya dalam waktu yang bersamaan.

Tentu saja, menonton film asing tidak secara otomatis membuat seseorang lebih cerdas. Namun, orang yang menikmati aktivitas ini secara rutin sering kali menunjukkan beberapa karakteristik intelektual yang kuat.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat 10 kualitas yang mungkin Anda miliki jika Anda senang menonton film asing dengan subtitle.

1. Kemampuan Konsentrasi yang Lebih Baik

Saat menonton film dengan subtitle, otak harus membagi perhatian antara dialog yang terdengar, teks yang dibaca, dan visual yang ditampilkan di layar. Aktivitas ini menuntut fokus yang lebih tinggi dibandingkan sekadar menonton film dalam bahasa yang sudah dikuasai.

Karena terbiasa memproses berbagai sumber informasi sekaligus, penonton subtitle sering mengembangkan kemampuan mempertahankan perhatian dalam waktu yang lebih lama. Mereka cenderung lebih nyaman menghadapi tugas yang membutuhkan konsentrasi berkelanjutan.

2. Keterampilan Membaca Cepat

Subtitle biasanya muncul hanya beberapa detik sebelum berganti. Untuk mengikuti alur cerita tanpa kehilangan detail visual, seseorang harus membaca dengan cepat dan efisien.

Seiring waktu, kebiasaan ini dapat melatih kemampuan menangkap informasi tertulis dalam waktu singkat. Otak belajar mengenali pola kata dan memahami makna kalimat dengan lebih cepat tanpa harus membaca setiap kata secara perlahan.

Editor: Candra Mega Sari
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