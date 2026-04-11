Jika Anda Secara Alami Melakukan 9 Hal Kecil Ini, Anda Jauh Lebih Menarik daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa menjadi menarik itu soal penampilan fisik, gaya berpakaian, atau seberapa percaya diri seseorang saat tampil di depan umum.

Padahal, menurut psikologi, daya tarik seseorang sering kali justru terletak pada hal-hal kecil yang dilakukan secara alami—bahkan tanpa disadari.

Dilansir dari Expert Editor, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini justru memiliki dampak besar terhadap bagaimana orang lain memandang Anda. Jika Anda sering melakukannya, kemungkinan besar Anda sudah lebih menarik daripada yang Anda kira.

Berikut adalah 9 hal kecil tersebut.

1. Anda Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh

Di dunia yang penuh distraksi, menjadi pendengar yang baik adalah kualitas yang langka. Ketika Anda benar-benar memperhatikan lawan bicara—tanpa sibuk dengan ponsel atau memikirkan balasan—Anda menunjukkan empati dan rasa hormat.

Psikologi menyebut ini sebagai active listening, dan ini adalah salah satu ciri paling kuat dari orang yang disukai banyak orang.

2. Anda Tersenyum Secara Tulus