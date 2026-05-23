4 Zodiak yang Terlalu Menyimpan Privasi, Sangat Tertutup Terhadap Masalah Kehidupan

Ilustrasi seseorang yang menjaga privasi/freepik
JawaPos.com-Beberapa orang suka memamerkan pasangan mereka. Zodiak-zodiak tersebut akan menceritakan secara detail soal kencan kepada teman-temannya.
Namun, justru ada zodiak yang tidak merasa perlu untuk mempublish hubungan asmaranya. Mereka lebih memilih untuk menjaga kehidupan pribadinya.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang cenderung merahasiakan hubungan mereka.
Taurus
Taurus tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa bahwa hubungan keduanya berjalan baik. Selama mereka dan pasangan merasa bahagia, itu saja sudah cukup. Taurus juga tidak terlalu peduli pendapat orang lain karena hubungan mereka bukan urusan siapapun bagi mereka berdua.
Scorpio
Scorpio tidak tahan merasa dihakimi. Semakin banyak mereka membagikan hubungannya ke dunia luar, maka semakin besar kesempatan orang lain membuat mereka merasa buruk. Itulah sebabnya mengapa lebih mudah bagi mereka untuk menyimpan semuanya sendiri.
Virgo
Virgo tidak ingin teman dan keluarganya membenci pasangan mereka. Virgo lebih mungkin menceritakan hubungan saat semuanya berjalan baik. Biasanya mereka hanya membagikan momen penting soal pasangannya.
Aquarius
Aquarius tidak akan tiba-tiba terbuka soal pasangannya. Mereka tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa bahagia. Mereka jauh lebih peduli memastikan hubungan mereka sehat daripada sekedar terlihat bahagia di depan orang lain.
