Orang yang Jarang Membual dan Lebih Suka Menjaga Privasi Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi
JawaPos.com - Dalam kajian psikologi, orang yang tidak banyak membual dan cenderung menjaga privasi sering kali tidak sekadar “pendiam” atau “tertutup”. Mereka biasanya memiliki pola pikir, cara berelasi, dan regulasi emosi yang berbeda dari orang yang lebih ekspresif atau suka memamerkan pencapaian.
Dalam Psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan konsep seperti self-monitoring, need for privacy, hingga intrinsic motivation. Menariknya, perilaku mereka sering tidak mencolok, tetapi konsisten dan bisa dikenali jika diperhatikan secara lebih dalam.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku halus yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi.
1. Mereka berbicara seperlunya, bukan sebanyak-banyaknya
Orang seperti ini cenderung tidak merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan cerita tentang diri sendiri. Mereka memilih kata dengan hati-hati dan lebih sering berbicara jika memang ada hal yang bernilai untuk disampaikan.
Bagi mereka, komunikasi bukan soal menunjukkan eksistensi, tetapi soal efektivitas dan relevansi.
2. Tidak spontan menceritakan pencapaian pribadi
Alih-alih mengumumkan keberhasilan, mereka lebih memilih membiarkan hasil berbicara sendiri. Bahkan ketika mereka mencapai sesuatu yang besar, mereka cenderung merespons dengan sederhana.
Ini bukan karena rendah diri, tetapi karena mereka tidak mengaitkan nilai diri dengan validasi eksternal.
3. Nyaman tidak menjadi pusat perhatian
Di lingkungan sosial, mereka tidak berusaha menarik sorotan. Jika menjadi pusat perhatian, mereka cenderung merasa cukup netral atau bahkan memilih mundur secara halus.
Dalam psikologi sosial, ini sering berkaitan dengan tingkat kebutuhan akan stimulasi sosial yang lebih rendah.
4. Selektif dalam berbagi informasi pribadi
Mereka tidak terbuka kepada semua orang. Informasi tentang kehidupan pribadi, keluarga, atau rencana masa depan hanya dibagikan kepada orang yang benar-benar dipercaya.
Ini adalah bentuk batas psikologis yang sehat (healthy boundaries), bukan sikap menutup diri secara ekstrem.
5. Lebih banyak mengamati daripada berbicara
Dalam interaksi sosial, mereka cenderung menjadi pengamat. Mereka memperhatikan ekspresi, nada suara, dan dinamika percakapan sebelum ikut terlibat.
Kebiasaan ini membuat mereka sering terlihat “tenang”, padahal sebenarnya mereka sedang memproses banyak informasi sosial.
6. Tidak mudah terpancing untuk pamer
Ketika orang lain membahas pencapaian atau gaya hidup, mereka tidak merasa terdorong untuk menyaingi atau menunjukkan hal serupa.
Ini sering dikaitkan dengan rasa aman secara internal—mereka tidak perlu membandingkan diri untuk merasa cukup.
7. Menghindari drama sosial
Orang yang menjaga privasi biasanya juga tidak tertarik pada konflik sosial yang tidak perlu. Mereka lebih memilih menjauh dari gosip, perdebatan emosional, atau situasi yang berpotensi memicu ketegangan.
Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka menghemat energi psikologis.
8. Konsisten dalam tindakan, tidak dalam cerita
Mereka mungkin tidak banyak bercerita tentang rencana atau target, tetapi ketika mereka memutuskan sesuatu, mereka cenderung konsisten menjalankannya.
Dalam banyak studi motivasi, ini sering terkait dengan orientasi pada tindakan daripada orientasi pada pengakuan sosial.
9. Memiliki dunia pribadi yang kaya
Meski tampak tenang, mereka biasanya memiliki kehidupan internal yang aktif—berpikir, menganalisis, atau menikmati waktu sendiri.
Kebiasaan ini membuat mereka tidak bergantung pada stimulasi sosial untuk merasa “hidup” atau bernilai.
Tidak membual dan menjaga privasi bukan berarti kurang percaya diri. Dalam banyak kasus, justru ini mencerminkan kestabilan emosional, kontrol diri yang baik, dan kebutuhan validasi eksternal yang lebih rendah.
