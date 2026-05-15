Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.10 WIB

Orang yang Jarang Membual dan Lebih Suka Menjaga Privasi Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi (Magnific/freepik) - Image

seseorang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi (Magnific/freepik)

JawaPos.com - Dalam kajian psikologi, orang yang tidak banyak membual dan cenderung menjaga privasi sering kali tidak sekadar “pendiam” atau “tertutup”. Mereka biasanya memiliki pola pikir, cara berelasi, dan regulasi emosi yang berbeda dari orang yang lebih ekspresif atau suka memamerkan pencapaian.

Dalam Psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan konsep seperti self-monitoring, need for privacy, hingga intrinsic motivation. Menariknya, perilaku mereka sering tidak mencolok, tetapi konsisten dan bisa dikenali jika diperhatikan secara lebih dalam.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku halus yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang jarang membual dan lebih suka menjaga privasi.

1. Mereka berbicara seperlunya, bukan sebanyak-banyaknya

Orang seperti ini cenderung tidak merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan cerita tentang diri sendiri. Mereka memilih kata dengan hati-hati dan lebih sering berbicara jika memang ada hal yang bernilai untuk disampaikan.

Bagi mereka, komunikasi bukan soal menunjukkan eksistensi, tetapi soal efektivitas dan relevansi.

2. Tidak spontan menceritakan pencapaian pribadi

Alih-alih mengumumkan keberhasilan, mereka lebih memilih membiarkan hasil berbicara sendiri. Bahkan ketika mereka mencapai sesuatu yang besar, mereka cenderung merespons dengan sederhana.

Ini bukan karena rendah diri, tetapi karena mereka tidak mengaitkan nilai diri dengan validasi eksternal.

3. Nyaman tidak menjadi pusat perhatian

Di lingkungan sosial, mereka tidak berusaha menarik sorotan. Jika menjadi pusat perhatian, mereka cenderung merasa cukup netral atau bahkan memilih mundur secara halus.

Dalam psikologi sosial, ini sering berkaitan dengan tingkat kebutuhan akan stimulasi sosial yang lebih rendah.

4. Selektif dalam berbagi informasi pribadi

Mereka tidak terbuka kepada semua orang. Informasi tentang kehidupan pribadi, keluarga, atau rencana masa depan hanya dibagikan kepada orang yang benar-benar dipercaya.

Ini adalah bentuk batas psikologis yang sehat (healthy boundaries), bukan sikap menutup diri secara ekstrem.

5. Lebih banyak mengamati daripada berbicara

Dalam interaksi sosial, mereka cenderung menjadi pengamat. Mereka memperhatikan ekspresi, nada suara, dan dinamika percakapan sebelum ikut terlibat.

Kebiasaan ini membuat mereka sering terlihat “tenang”, padahal sebenarnya mereka sedang memproses banyak informasi sosial.

6. Tidak mudah terpancing untuk pamer

Ketika orang lain membahas pencapaian atau gaya hidup, mereka tidak merasa terdorong untuk menyaingi atau menunjukkan hal serupa.

Ini sering dikaitkan dengan rasa aman secara internal—mereka tidak perlu membandingkan diri untuk merasa cukup.

7. Menghindari drama sosial

Orang yang menjaga privasi biasanya juga tidak tertarik pada konflik sosial yang tidak perlu. Mereka lebih memilih menjauh dari gosip, perdebatan emosional, atau situasi yang berpotensi memicu ketegangan.

Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka menghemat energi psikologis.

8. Konsisten dalam tindakan, tidak dalam cerita

Mereka mungkin tidak banyak bercerita tentang rencana atau target, tetapi ketika mereka memutuskan sesuatu, mereka cenderung konsisten menjalankannya.

Dalam banyak studi motivasi, ini sering terkait dengan orientasi pada tindakan daripada orientasi pada pengakuan sosial.

9. Memiliki dunia pribadi yang kaya

Meski tampak tenang, mereka biasanya memiliki kehidupan internal yang aktif—berpikir, menganalisis, atau menikmati waktu sendiri.

Kebiasaan ini membuat mereka tidak bergantung pada stimulasi sosial untuk merasa “hidup” atau bernilai.

Tidak membual dan menjaga privasi bukan berarti kurang percaya diri. Dalam banyak kasus, justru ini mencerminkan kestabilan emosional, kontrol diri yang baik, dan kebutuhan validasi eksternal yang lebih rendah.

Namun penting juga diingat, setiap orang berada pada spektrum yang berbeda. Ada saatnya terbuka itu sehat, dan ada saatnya menjaga privasi itu bijak. Keseimbangan di antara keduanya adalah kunci yang paling adaptif dalam kehidupan sosial.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jamaah Haji Indonesia yang Rekam Perempuan Saudi Bebas Bersyarat, Diproses Lagi bila Korban Menuntut - Image
Haji

Jamaah Haji Indonesia yang Rekam Perempuan Saudi Bebas Bersyarat, Diproses Lagi bila Korban Menuntut

Kamis, 14 Mei 2026 | 21.23 WIB

Orang Jarang Mengunggah Sesuatu Di Media Sosial dan Lebih Memilih untuk Menjaga Privasi, Biasanya Memiliki 7 Ciri Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang Jarang Mengunggah Sesuatu Di Media Sosial dan Lebih Memilih untuk Menjaga Privasi, Biasanya Memiliki 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

Selasa, 12 Mei 2026 | 15.03 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Minta Privasi 50 Santriwati yang Dilecehkan Kiai Dijaga, Cegah Trauma Berkepanjangan  - Image
Politik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Minta Privasi 50 Santriwati yang Dilecehkan Kiai Dijaga, Cegah Trauma Berkepanjangan 

Sabtu, 9 Mei 2026 | 07.18 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore