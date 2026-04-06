Orang yang Semakin Ramah Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mempraktikkan 7 Kebiasaan Menghargai Diri Sendiri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami perubahan yang cukup menarik dalam cara mereka memandang hidup. Jika dulu mudah tersinggung, reaktif, atau keras pada diri sendiri, kini mereka justru menjadi lebih tenang, ramah, dan penuh pengertian—baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Perubahan ini bukan terjadi begitu saja. Dalam perspektif psikologi, salah satu faktor utama yang membuat seseorang menjadi lebih hangat dan ramah adalah kemampuan untuk menghargai diri sendiri secara sehat. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu atau bereaksi berlebihan terhadap dunia luar. Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 kebiasaan menghargai diri sendiri yang sering dipraktikkan oleh orang-orang yang semakin ramah seiring bertambahnya usia. 1. Tidak Lagi Terlalu Keras pada Diri Sendiri Salah satu perubahan terbesar adalah cara berbicara kepada diri sendiri. Orang yang lebih dewasa secara emosional memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari hidup. Alih-alih berkata, “Aku gagal lagi, aku memang tidak bisa,” mereka menggantinya dengan, “Aku belajar sesuatu dari ini.” Dalam psikologi, ini dikenal sebagai self-compassion—kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, bukan kritik berlebihan. Orang yang memiliki self-compassion cenderung: Lebih stabil emosinya Lebih sabar terhadap orang lain Tidak mudah tersulut konflik



3. Menetapkan Batasan yang Sehat



Menjadi ramah bukan berarti selalu mengiyakan semua hal. Justru orang yang benar-benar menghargai diri tahu kapan harus berkata “tidak”.



Dalam psikologi, ini disebut boundary setting. Orang yang memiliki batasan sehat:



Tidak mudah dimanfaatkan

Tidak menyimpan dendam

Lebih tulus saat membantu orang lain



Karena mereka tidak merasa terpaksa, kebaikan yang mereka berikan terasa lebih autentik.



4. Tidak Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Di usia yang lebih matang, banyak orang mulai sadar bahwa hidup bukan perlombaan.



Kebiasaan membandingkan diri seringkali menimbulkan:



Rasa iri

Rendah diri

Ketegangan sosial



Sebaliknya, ketika seseorang fokus pada perjalanan dirinya sendiri, ia menjadi:



Lebih damai

Lebih menghargai keberhasilan orang lain

Lebih mudah bersikap ramah tanpa rasa terancam

5. Menghargai Waktu dan Energi Sendiri



Orang yang menghargai diri memahami bahwa waktu dan energi adalah sumber daya yang terbatas.



Mereka mulai:



Memilih lingkungan yang sehat

Menghindari drama yang tidak perlu

Mengutamakan hal-hal yang bermakna



Hasilnya, mereka tidak mudah lelah secara emosional, sehingga bisa hadir dengan sikap yang lebih hangat dan penuh perhatian kepada orang lain.



6. Belajar Melepaskan Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk melepaskan.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan locus of control—memahami mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak.



Orang yang mempraktikkan ini:



Tidak mudah stres berlebihan

Tidak menyalahkan orang lain terus-menerus

Lebih santai dalam menghadapi konflik



Ketika beban mental berkurang, sikap ramah muncul secara alami.



7. Mensyukuri Hal-Hal Kecil dalam Hidup



Rasa syukur adalah fondasi penting dalam kesejahteraan psikologis.



Orang yang terbiasa bersyukur:



Lebih positif

Lebih mudah tersenyum

Lebih menghargai orang lain



Mereka tidak menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Bahkan momen sederhana pun cukup untuk membuat mereka merasa penuh.



Penutup



Menjadi lebih ramah seiring bertambahnya usia bukan sekadar soal pengalaman hidup, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri.



Ketika seseorang:



Berdamai dengan diri

Menghargai batasannya

Menerima ketidaksempurnaan



Ia tidak lagi hidup dalam tekanan internal yang berat. Dari situlah muncul ketenangan, empati, dan kehangatan yang terasa alami.



