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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 22.16 WIB

10 Perilaku 'Baik' yang Sebenarnya Merupakan Tanda bahwa Anda Tidak Cukup Menghargai Diri Sendiri Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang kurang menghargai diri sendiri (Magnific/Tirachardz) - Image

Ilustrasi seseorang yang kurang menghargai diri sendiri (Magnific/Tirachardz)

JawaPos.com - Di mata banyak orang, menjadi pribadi yang baik adalah sebuah keutamaan. Kita diajarkan untuk membantu sesama, mengalah, bersikap ramah, dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Namun, psikologi menunjukkan bahwa tidak semua perilaku yang tampak "baik" berasal dari tempat yang sehat secara emosional.

Terkadang, tindakan yang terlihat penuh kebaikan sebenarnya muncul dari ketakutan akan penolakan, kebutuhan untuk disukai, atau keyakinan bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan diri sendiri. Dalam jangka panjang, pola seperti ini dapat mengikis harga diri dan membuat seseorang merasa lelah secara emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat 10 perilaku yang sering dianggap baik, tetapi bisa menjadi tanda bahwa Anda belum cukup menghargai diri sendiri.

1. Selalu Mengatakan "Ya" kepada Semua Orang

Membantu orang lain adalah hal yang positif. Namun, jika Anda hampir tidak pernah mengatakan "tidak", ada kemungkinan Anda melakukannya bukan karena ingin membantu, melainkan karena takut mengecewakan orang lain.

Psikolog menyebut pola ini sebagai people-pleasing behavior. Orang yang terjebak dalam pola ini sering merasa bahwa nilai dirinya bergantung pada seberapa berguna atau menyenangkannya mereka bagi orang lain.

Akibatnya, mereka menerima terlalu banyak tanggung jawab, kelelahan, dan akhirnya merasa dimanfaatkan.

Menghargai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda berhak menetapkan batasan tanpa harus merasa bersalah.

2. Terlalu Sering Meminta Maaf

Pernahkah Anda meminta maaf bahkan ketika sebenarnya tidak melakukan kesalahan?

Editor: Candra Mega Sari
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