7 Cara Tubuhmu Mengatakan “Aku Tidak Baik-Baik Saja” Bahkan Ketika Pikiranmu Mengatakan Kamu Baik-Baik Saja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Sering kali kita berkata, “Aku baik-baik saja,” padahal sebenarnya tidak. Menariknya, dalam banyak kasus, bukan pikiran yang pertama kali memberi sinyal bahwa ada yang salah—melainkan tubuh. Psikologi modern menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran memiliki hubungan yang sangat erat.
Ketika kita menekan emosi, stres, atau kelelahan mental, tubuh akan “berbicara” dengan caranya sendiri.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh cara tubuhmu memberi tanda bahwa kamu sebenarnya tidak baik-baik saja, meskipun secara sadar kamu merasa sebaliknya.
1. Kelelahan yang Tidak Masuk Akal
Kamu merasa lelah bahkan setelah tidur cukup? Ini bukan sekadar capek biasa.
Dalam psikologi, kelelahan kronis sering dikaitkan dengan emotional exhaustion—kondisi ketika energi mental terkuras akibat stres berkepanjangan. Tubuhmu seperti terus bekerja di “mode darurat”, meskipun kamu tidak menyadarinya.
Ini sering terjadi pada orang yang:
Menekan emosi
Terlalu sering berkata “aku kuat”
Tidak memberi ruang untuk istirahat emosional
Tubuhmu sebenarnya sedang berkata: “Aku butuh berhenti, bukan sekadar tidur.”
2. Nyeri Fisik Tanpa Penyebab Jelas
Sakit kepala, nyeri leher, punggung tegang, atau bahkan gangguan pencernaan bisa menjadi manifestasi stres.
Fenomena ini dikenal sebagai psikosomatis, di mana tekanan psikologis berubah menjadi gejala fisik. Misalnya:
Stres → sakit perut
Cemas → dada sesak
Pikiran penuh → migrain
Tubuhmu mencoba melepaskan tekanan yang tidak kamu proses secara emosional.
3. Pola Tidur Berantakan
Tidur terlalu banyak atau justru sulit tidur bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres secara mental.
Menurut psikologi:
Insomnia sering dikaitkan dengan kecemasan
Tidur berlebihan bisa menjadi bentuk pelarian dari realitas
Ketika pikiranmu berkata “aku baik-baik saja,” tetapi tubuhmu tidak bisa beristirahat dengan normal, itu tanda bahwa sistem sarafmu sedang tidak stabil.
4. Mudah Tersinggung atau Emosi Meledak Kecil-Kecil
Kamu mungkin merasa baik-baik saja, tetapi tiba-tiba:
Marah karena hal kecil
Tersinggung tanpa alasan jelas
Cepat kesal pada orang terdekat
Ini adalah bentuk emotional leakage—emosi yang ditekan akhirnya keluar dalam bentuk yang tidak terkendali.
Psikologi menjelaskan bahwa emosi yang tidak diproses tidak hilang, tetapi “menumpuk” dan mencari jalan keluar.
5. Kehilangan Minat pada Hal yang Dulu Disukai
Hal-hal yang dulu menyenangkan terasa hambar. Kamu tetap menjalani aktivitas, tetapi tanpa rasa.
Ini bisa menjadi tanda anhedonia, kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan merasakan kesenangan.
Sering kali terjadi tanpa disadari karena:
Kamu tetap “berfungsi”
Masih bekerja, masih berinteraksi
Namun tubuhmu sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ada kelelahan emosional yang dalam.
6. Nafsu Makan Berubah Drastis
Perubahan pola makan adalah salah satu indikator kuat kondisi psikologis:
Makan berlebihan (emotional eating)
Tidak nafsu makan sama sekali
Tubuh menggunakan makanan sebagai cara untuk:
Mengalihkan emosi
Mengisi kekosongan
Mengontrol sesuatu ketika hidup terasa tidak terkendali
Jika kamu makan bukan karena lapar, tapi karena perasaan—itu tanda tubuhmu sedang “berbicara”.
7. Merasa “Kosong” Meski Semuanya Terlihat Baik
Ini mungkin yang paling sulit dikenali.
Kamu tidak sedih, tidak juga bahagia. Hanya… kosong.
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan:
Disconnection (ketidakterhubungan dengan diri sendiri)
Burnout emosional
Penekanan emosi jangka panjang
Kamu mungkin berkata:
“Aku nggak kenapa-kenapa, tapi juga nggak merasa apa-apa.”
Dan justru di situlah tanda terbesarnya.
Kenapa Kita Sering Tidak Menyadarinya?
Banyak orang terbiasa:
Mengabaikan perasaan
Terlalu fokus pada produktivitas
Menganggap emosi sebagai kelemahan
Akhirnya, pikiran “menormalisasi” kondisi yang sebenarnya tidak sehat.
Tubuh, di sisi lain, tidak bisa berbohong.
Apa yang Bisa Kamu Lakukan?
Jika kamu mulai mengenali tanda-tanda di atas, cobalah:
Berhenti sejenak dan cek diri sendiri
Tanyakan: “Apa yang sebenarnya aku rasakan?”
Izinkan diri untuk tidak baik-baik saja
Kamu tidak harus selalu kuat.
Ekspresikan emosi
Bisa lewat menulis, bicara, atau aktivitas kreatif.
Jaga koneksi dengan tubuh
Olahraga ringan, pernapasan, atau sekadar istirahat tanpa distraksi.
Pertimbangkan bantuan profesional
Psikolog bisa membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Penutup
Kadang, bagian paling jujur dari diri kita bukanlah pikiran, melainkan tubuh. Ketika tubuh mulai “berisik”, itu bukan gangguan—itu pesan.
Mendengarkan tubuh bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kesadaran diri yang paling dalam.
