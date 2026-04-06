Jika Anda Tidak Memiliki Pasangan Romantis sebagai Tempat Bersandar Secara Emosional, Anda Mungkin Menunjukkan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan modern, tidak semua orang memiliki pasangan romantis sebagai tempat berbagi emosi. Sebagian orang memang memilih sendiri, sementara yang lain berada dalam fase menunggu atau belum menemukan hubungan yang tepat.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kondisi ini sering membentuk pola perilaku tertentu—bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai bentuk adaptasi emosional.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda tidak memiliki pasangan untuk bersandar secara emosional, Anda mungkin tanpa sadar mengembangkan beberapa kebiasaan berikut.

1. Menjadi Sangat Mandiri Secara Emosional

Tanpa pasangan, Anda belajar mengelola emosi sendiri. Anda tidak selalu memiliki seseorang untuk mendengarkan keluh kesah atau memberikan validasi, sehingga Anda terbiasa memproses perasaan secara internal.

Ini bisa menjadi kekuatan besar. Anda tidak mudah bergantung pada orang lain untuk merasa baik. Namun di sisi lain, terkadang Anda mungkin merasa sulit membuka diri saat akhirnya ada orang yang ingin lebih dekat.

2. Overthinking Lebih Sering Terjadi