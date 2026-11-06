Praktis untuk Acara di Rumah! InI 3 Tempat Pesan Kue Tampah di Jakarta yang Enak

JawaPos.com -- Menggelar acara di rumah sepertu arisan, kumpul keluarga, hingga syukuran tentu kurang lengkap tanpa hidangan lezat untuk menjamu tamu, Salah satu sajian yang bisa menjadi pilihan adalah tampah dengan aneka menu jajanan khas Indonesia yang menggugah selera.

Tampah biasanya berisi aneka jajanan pasar, seperti lemper, klepon, kue lapis, hingga dadar gulung. Selain memiliki pilihan rasa yang beragam, tampilannya yang cantik membuat sajian ini cocok untuk disuguhkan dalam berbagai acara.

Di Jakarta, ada beberapa toko kue yang menyediakan kue tampah dengan aneka pilihan jajanan tradisional yang enak. Berikut tiga tempat pesan kue tampah di Jakarta yang bisa kamu pesan.

1. Sari Sari

Sari Sari merupakan toko kue legendaris yang sudah ada sejak tahun 1967 dan toko kue ini menawarkan aneka kue tradisional dan jajanan pasar di Jakarta yang enak.

Dilansir dari akun Instagram @sarisari.jajanpasar, ada beberapa pilihan jajanan yang tersedia di toko kue ini, seperti arem arem ayam, bika ambon medan, apem jawa, bugis mandi, cucur gula merah, gabin tape, pie susu, dan menu jajanan pasar lainnya.

Toko kue Sari Sari ini juga menawarkan menu dua nampan, seperti nampan kecil yang berisi 110 kue-kue kecil dan nampan besar yang berisi 165 kue-kue kecil.

Untuk harga jajanan pasar di Sari Sari ini dikenakan harga mulai dari Rp 2 ribuan dan untuk harga nampan atau tampah dikenakan harga mulai dari Rp 340 ribu.

Toko jajanan pasar di Sari Sari ini berlokasi di Jl. M.H. Thamrin, No.11 Gedung Sarinah, Lantai Basement Unit B-06a, RT.8/RW.4, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.