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Penulis: Syahrul Yunizar
Senin, 9 November 2026 | 21.17 WIB

Pengerahan Ribuan Prajurit TNI ke Jakarta, Menko Polkam Yakin Demo 10 November Aman

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan kepada awak media usai sertijab dengan Djamari Chaniago pada Senin (5/10). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan kepada awak media usai sertijab dengan Djamari Chaniago pada Senin (5/10). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan bahwa pengerahan ribuan prajurit TNI ke Jakarta untuk antisipasi. Dia juga mengaku sudah mendengar rencana aksi demo pada 10 November 2026, besok. Menurut Dudung aksi tersebut akan berjalan aman.

”Yang saya dengar ada demo (10 November 2026). Nggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya. Dan sudah kami antisipasi dan sudah kami komunikasikan dengan baik,” ucap Dudung saat ditemui di kantornya pada Senin (9/11).

Menurut Dudung, masyarakat Indonesia hari ini sudah paham perkembangan situasi terkini. Termasuk pengaruh dari kondisi dan situasi di luar Indonesia. Dia memastikan aksi demo besok akan dikawal oleh aparat keamanan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun yakin, aksi demo besok kondusif.

”Karena demo-demo sebelumnya juga sudah kami antisipasi, dan bahkan dari pihak pemerintah juga sudah menjelaskan bahwa kedepan kita akan semakin maju,” imbuhnya.

Berkaitan dengan pengerahan ribuan pasukan TNI ke Jakarta, Dudung menyebut, TNI memang bertugas mengambil langkah antisipasi. Sehingga ketika dibutuhkan, para prajurit yang dikirimkan ke Jakarta sudah siap membantu. Baik membantu aparat keamanan dari kepolisian maupun pemerintah daerah.

”Kalau TNI kan selalu antisipasi, berbicaranya antisipasi. Kalau polisi kan kalau sudah terjadi, faktanya, buktinya, baru tindakannya selanjutnya seperti apa,” kata dia.

Lain dengan TNI, Dudung menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh TNI dilakukan sebagai antisipasi berbagai kemungkinan. Sehingga pengerahan kekuatan dalam jumlah besar ke Jakarta dinilai sebagai hal biasa. Bukan hal yang perlu banyak dikomentari.

”TNI kan selalu antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TNI tentunya dengan antisipasi itu kan dengan kekuatan yang cukup besar. Ini kan kalau misalnya nanti pemerintah daerah, polisi minta bantuan, kita sudah siap. Itu saja,” tegasnya. 

Editor: Bintang Pradewo
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