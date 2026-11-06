Wajib Dicoba! 3 Tempat Makan Sate Babi di Jakarta yang Enak dan Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Sate babi menjadi salah satu kuliner yang banyak digemari oleh para pecinta hidangan berbahan dasar daging babi.

Hidangan sate babi ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma bakaran yang khas dan sajian ini cocok dinikmati bersama dengan nasi putih.

Di Jakarta, ada beberapa tempat makan yang menawarkan sate babi dengan cita rasa lezat dengan bumbu yang menggugah selera. Daging sate babi yang empuk dengan racikan bumbu khas membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan untuk makan bersama dengan keluarga maupun teman.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan sate babi di Jakarta yang enak dan wajib dicoba bersama dengan keluarga maupun teman.

1. Sate Babi Moro Seneng

Sate Babi Moro Seneng merupakan salah satu tempat makan sate babi yang terkenal karena dagingnya yang empuk dan bumbu meresap.

Dilansir dari akun Instagram @satebabimoroseneng, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti sate babi manis, sate campur, sate oseng, sate kulit, dan menu makanan lainnya.