8 Rekomendasi Sate Enak di Malang, Kuliner Legendaris dengan Daging Empuk dan Bumbu Khas

JawaPos.com – Malang dikenal sebagai kota wisata yang juga menyimpan beragam sajian lezat bagi para pelancong.

Rekomendasi sate enak di kota ini hadir dalam banyak versi, mulai dari kambing, sapi, hingga ayam berbumbu kacang.

Setiap warung punya ciri khas, sehingga kuliner kota wisata ini layak masuk daftar santapan para wisatawan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan nahwatravel.co.id pada Senin (9/11), berikut delapan tempat makan sate yang bisa kamu jadikan referensi saat berkunjung ke kota Apel.

1. Sate paino dengan potongan kambing besar

Sate Paino atau Sate Bunul berlokasi di Jalan Hamid Rusdi Timur, Bunulrejo, Blimbing, serta dikenal lewat olahan daging kambing.

Potongan dagingnya besar dengan tekstur empuk, dan pembeli dapat memilih sate kambing berlemak atau tanpa lemak sesuai selera masing-masing.

Menu lainnya meliputi gule, sop iga kambing, krengsengan kokot, harga terjangkau, tempat nyaman, serta pesanan untuk aqiqah dan syukuran.

2. Sate gebug 1920 dari daging sapi