Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 19.55 WIB

8 Rekomendasi Sate Enak di Malang, Kuliner Legendaris dengan Daging Empuk dan Bumbu Khas

Kuliner sate di Malang / foto : Magnific/ 8photo - Image

Kuliner sate di Malang / foto : Magnific/ 8photo

JawaPos.com – Malang dikenal sebagai kota wisata yang juga menyimpan beragam sajian lezat bagi para pelancong.

Rekomendasi sate enak di kota ini hadir dalam banyak versi, mulai dari kambing, sapi, hingga ayam berbumbu kacang.

Setiap warung punya ciri khas, sehingga kuliner kota wisata ini layak masuk daftar santapan para wisatawan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan nahwatravel.co.id pada Senin (9/11), berikut delapan tempat makan sate yang bisa kamu jadikan referensi saat berkunjung ke kota Apel.

1. Sate paino dengan potongan kambing besar

Sate Paino atau Sate Bunul berlokasi di Jalan Hamid Rusdi Timur, Bunulrejo, Blimbing, serta dikenal lewat olahan daging kambing.

Potongan dagingnya besar dengan tekstur empuk, dan pembeli dapat memilih sate kambing berlemak atau tanpa lemak sesuai selera masing-masing.

Menu lainnya meliputi gule, sop iga kambing, krengsengan kokot, harga terjangkau, tempat nyaman, serta pesanan untuk aqiqah dan syukuran.

2. Sate gebug 1920 dari daging sapi

Warung Sate Gebug berdiri sejak 1920 di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, dan dikenal sebagai tujuan wisata kuliner legendaris.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
13 Nasi Pecel Terenak di Malang, dari Pecel Legendaris hingga Pilihan Sarapan untuk Wisata Kuliner - Image
Kuliner

13 Nasi Pecel Terenak di Malang, dari Pecel Legendaris hingga Pilihan Sarapan untuk Wisata Kuliner

Senin, 9 November 2026 | 20.08 WIB

 Ini Dia 3 Tempat Makan Ayam Goreng di Malang yang Enak dan Wajib Dikunjungi! - Image
Kuliner

 Ini Dia 3 Tempat Makan Ayam Goreng di Malang yang Enak dan Wajib Dikunjungi!

Rabu, 4 November 2026 | 21.31 WIB

Street Food khas Malang Ini Wajib Dicoba, Ada Sego Jagung yang Mengenyangkan dan Aneka Jajanan Lezat - Image
Kuliner

Street Food khas Malang Ini Wajib Dicoba, Ada Sego Jagung yang Mengenyangkan dan Aneka Jajanan Lezat

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.54 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore