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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 20.08 WIB

13 Nasi Pecel Terenak di Malang, dari Pecel Legendaris hingga Pilihan Sarapan untuk Wisata Kuliner

Kuliner nasi pecel di Malang / foto : Magnific/ ikarahma - Image

Kuliner nasi pecel di Malang / foto : Magnific/ ikarahma

JawaPos.com – Nasi pecel menjadi sajian sarapan yang wajib dicoba dalam wisata kuliner di kota Malang.

Banyak warung menyajikan pecel legendaris yang bertahan puluhan tahun, sementara penjual lain menawarkan bumbu kacang dengan karakter berbeda.

Setiap tempat punya kekhasan pada sambal, lauk, dan cara penyajian, sehingga sajian ini cocok untuk wisata kuliner berulang.

Dilansir dari laman GoTravelly dan nahwatravel.co.id pada  Senin (9/11), berikut 13 pilihan nasi pecel Malang dan pecel legendaris lengkap dengan lokasi, harga, serta jam buka untuk wisata kuliner kamu.

1. Pecel kawi hj. musilah

Warung ini berdiri sejak 1975 di Jalan Kawi Kios 43B, Bareng, Klojen, dan resepnya tidak pernah berubah hingga kini.

Satu porsi berisi nasi, sayuran, dan lauk pilihan, lalu diguyur bumbu kacang khas warung yang mantap dan gurih sekali.

Harga mulai Rp10.000 sampai Rp30.000, sedangkan jam bukanya berkisar pukul enam pagi hingga sore atau malam, tergantung hari kunjungan.

2. Pecel pincuk madiun bu dudi

Warung ini berlokasi di kawasan Sawojajar dan menyajikan pecel bercita rasa Madiun dengan harga mulai sekitar Rp13.000 per porsi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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