Street Food khas Malang Ini Wajib Dicoba, Ada Sego Jagung yang Mengenyangkan dan Aneka Jajanan Lezat

JawaPos.com-Malang tidak hanya dikenal dengan destinasi wisatanya, tetapi juga memiliki keragaman kuliner lezat yang selalu menarik untuk dijelajahi.

Di Malang, anda dapat menemukan berbagai pilihan makanan, mulai dari cemilan lezat, kuliner legendaris, bakso malang, sampai street food yang menggugah selera.

Jika anda ingin mencoba pengalaman kuliner yang berbeda, ada sejumlah rekomendasi street food enak di Malang yang patut masuk ke dalam daftar kunjungan anda.

Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya pada (27/10) berikut ada sejumlah rekomendasi street food enak di Malang yang patut masuk dalam daftar kunjungan anda.

Nasi jagung

Saat berkunjung ke Malang sempatkan untuk mampir ke Warung Tangkilsari di Jl. Raya Tangkilsari RT04/RW 01. Di sini anda bisa memesan olahan nasi jagung dengan beragam pilihan lauk yang menggugah selera, mulai dari bakwan jagung, mangut lele, cumi sambal, dan ikan bandeng pedas.

Cilok kampung warna-warni

Kampung warna-warni menjadi salah satu ikon wisata yang ada di Malang. Disini anda bisa jalan-jalan menyusuri kawasan permukiman dengan dinding rumah warna-warni yang artsy.

Di sini, pengunjung dapat berswafoto menikmati suasana perkampungan yang unik. Selain memiliki visual yang berseni, kampung ini juga memiliki pilihan street food yang menarik untuk dicoba. Salah satunya adalah cilok kuah khas Malang. Seporsi cilok kuah ini dibanderol dengan harga Rp 5.000. Cilok kuah ini kerap disajikan bersama bakwan khas Malang.

Bakso Gun

Berkunjung ke Malang rasanya kurang lengkap tanpa mencicipi bakso yang menjadi salah satu kuliner andalan di Malang Bakso Gun yang terletak di Jl. Kawi No. 41 A ini, bisa menjadi tempat rekomendasi yang wajib anda kunjungi.

Setiap hari restoran ini buka mulai pukul 10.00-21.00. Bakso gun di Malang menawarkan pengalaman makan bakso dengan konsep prasmanan. Anda dapat mengambil sendiri aneka isian yang berbeda, seperti varian bakso urat, bakwan, tahu isi udang, jamur es, kembang tahu, goreng udang, sampai sayur.