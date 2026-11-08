Resep Mochi Bread Pudding Coconut, Camilan Kenyal dengan Pudding Kelapa

Cara Pembuatan

1. Siapkan pudding kelapa terlebih dahulu. Campurkan bubuk pudding rasa kelapa dengan 500 ml air ke dalam panci. Aduk hingga larut, kemudian masak mengikuti petunjuk pada kemasan sampai mendidih.

2. Tuangkan pudding ke dalam wadah atau cetakan. Diamkan hingga suhunya turun, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin sampai teksturnya mengeras. Setelah set, potong pudding menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan.

3. Untuk membuat adonan mochi bread, masukkan butter, gula, susu, vanila, dan garam ke dalam panci. Panaskan menggunakan api kecil sambil diaduk hingga butter meleleh dan gula larut.

4. Masukkan tepung terigu ke dalam campuran tersebut. Aduk hingga tercampur rata dan adonan mulai mengental. Setelah itu, matikan api dan biarkan adonan sedikit hangat.

5. Tambahkan telur satu per satu sambil terus diaduk hingga menyatu dengan adonan. Pastikan adonan tidak terlalu panas agar telur tidak menggumpal saat dicampurkan.

6. Masukkan tepung tapioka secara bertahap. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menghasilkan adonan yang lembut serta kenyal.

7. Siapkan loyang atau wadah tahan panas, kemudian bentuk adonan sesuai ukuran yang diinginkan. Tambahkan potongan pudding kelapa sebagai isian atau pelengkap sesuai bentuk kreasi yang akan dibuat.

8. Panggang hingga mochi bread matang dan bagian luarnya mulai mengering. Sesuaikan suhu serta durasi pemanggangan dengan ukuran adonan dan karakteristik oven yang digunakan.

9. Setelah matang, keluarkan dari oven dan biarkan sedikit dingin. Lelehkan cokelat putih dan cokelat hitam, kemudian gunakan untuk membuat hiasan mata dan hidung agar tampilannya lebih menarik.