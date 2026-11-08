Resep Mochi Bread Pudding Coconut, Camilan Kenyal dengan Pudding Kelapa

Potret mochi bread pudding coconut dengan tekstur kenyal dan isian pudding kelapa. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Ingin mencoba kreasi camilan yang berbeda dari biasanya? Mochi bread pudding coconut bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat di rumah.
Hidangan ini memadukan adonan berbahan tepung tapioka dan terigu yang menghasilkan tekstur kenyal, dengan pudding kelapa sebagai isian yang lembut dan manis.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie. Selain bahan adonan mochi bread, kreasi ini juga menggunakan pudding kelapa yang dibuat dari campuran bubuk pudding instan dan air.
Cara tersebut membuat proses persiapan lebih praktis karena tidak perlu meracik pudding dari awal.
Tampilan mochi bread pudding coconut juga bisa dibuat lebih menggemaskan dengan tambahan hiasan mata dan hidung dari cokelat putih serta cokelat hitam. Karena bentuk dan teksturnya cukup unik, camilan ini berpotensi menjadi variasi menu jualan rumahan yang menarik perhatian pembeli.
Bahan
Bahan mochi bread:
30 gram butter
35 gram gula
150 ml susu
1/2 sdt vanila
1/4 sdt garam
40 gram tepung terigu
2 butir telur
130 gram tepung tapioka
Bahan pudding kelapa:
1 bungkus bubuk pudding rasa kelapa
500 ml air
Bahan hiasan:
Cokelat putih secukupnya
Cokelat hitam secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan pudding kelapa terlebih dahulu. Campurkan bubuk pudding rasa kelapa dengan 500 ml air ke dalam panci. Aduk hingga larut, kemudian masak mengikuti petunjuk pada kemasan sampai mendidih.
2. Tuangkan pudding ke dalam wadah atau cetakan. Diamkan hingga suhunya turun, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin sampai teksturnya mengeras. Setelah set, potong pudding menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan.
3. Untuk membuat adonan mochi bread, masukkan butter, gula, susu, vanila, dan garam ke dalam panci. Panaskan menggunakan api kecil sambil diaduk hingga butter meleleh dan gula larut.
4. Masukkan tepung terigu ke dalam campuran tersebut. Aduk hingga tercampur rata dan adonan mulai mengental. Setelah itu, matikan api dan biarkan adonan sedikit hangat.
5. Tambahkan telur satu per satu sambil terus diaduk hingga menyatu dengan adonan. Pastikan adonan tidak terlalu panas agar telur tidak menggumpal saat dicampurkan.
6. Masukkan tepung tapioka secara bertahap. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menghasilkan adonan yang lembut serta kenyal.
7. Siapkan loyang atau wadah tahan panas, kemudian bentuk adonan sesuai ukuran yang diinginkan. Tambahkan potongan pudding kelapa sebagai isian atau pelengkap sesuai bentuk kreasi yang akan dibuat.
8. Panggang hingga mochi bread matang dan bagian luarnya mulai mengering. Sesuaikan suhu serta durasi pemanggangan dengan ukuran adonan dan karakteristik oven yang digunakan.
9. Setelah matang, keluarkan dari oven dan biarkan sedikit dingin. Lelehkan cokelat putih dan cokelat hitam, kemudian gunakan untuk membuat hiasan mata dan hidung agar tampilannya lebih menarik.
Mochi bread pudding coconut menawarkan perpaduan tekstur yang berbeda dalam satu camilan. Bagian luarnya memiliki tekstur khas adonan berbahan tapioka, sedangkan pudding kelapa memberikan sensasi lembut dengan rasa manis dan aroma kelapa.
Kreasi ini bisa disajikan sebagai camilan keluarga atau dikembangkan menjadi ide jualan dengan tampilan yang lebih menarik. Bentuknya dapat disesuaikan dengan selera, sementara pudding kelapa bisa disiapkan terlebih dahulu agar proses pembuatan lebih praktis. Pastikan mochi bread sudah matang sempurna sebelum disajikan atau dikemas untuk dijual.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022