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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 6 November 2026 | 20.46 WIB

Wajib Dibawa Pulang! Ini 3 Rekomendasi Mochi yang Enak di Sukabumi

3 Tempat Mochi yang Enak di Sukabumi / foto: Instagram @mochilampion_smi - Image

3 Tempat Mochi yang Enak di Sukabumi / foto: Instagram @mochilampion_smi

JawaPos.com  -- Tak hanya menawarkan tempat wisata alam yang indah dengan suasana sejuk, kota Sukabumi juga memiliki beragam kuliner khas yang menarik untuk dicoba.

Salah satu kuliner di Sukabumi yang populer dan sering dijadikan buah tangan oleh wisatawan adalah mochi.

Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini memiliki tekstur kenyal dengan isian manis yang menggugah selera. Umumnya mochi di Sukabumi ini berisi kacang tanah yang dihaluskan dan dicampur dengan gula, sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih.

Selain rasa yang lezat, mochi juga tersedia dalam berbagai pilihan rasa dan kemasan yang praktis untuk dibawa pulang.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat mochi yang enak di Sukabumi yang wajib kamu bawa pulang.

1.       Mochi Kaswari Lampion

Mochi Kaswari Lampion merupakan salah satu toko mochi legendaris yang cukup terkenal di Sukabumi dan toko mochi ini sudah ada sejak tahun 1983.

Dilansir dari akun Instagram @mochilampion_smi, toko mochi ini menawarkan banyak menu mochi, seperti strawberry daifuku,  strawberry ovomaltine, matcha daifuku, dubai choco daifuku, mochi spesial wijen lampion, dan menu mochi lainnya.

Terdapat juga menu roti mochi di Mochi Kaswari Lampion, seperti original kacang, durian, ovomaltine, dan menu roti mochi lainnya.

Untuk harga mochi di Mochi Kaswari Lampion dikenakan harga berkisar Rp 50 ribu dan untuk harga roti mochi dikenakan harga mulai dari Rp 16 ribu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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