Resep ABC Gummies Homemade dari Jus Apel, Bit, dan Wortel, Cukup 3 Bahan!

JawaPos.com - Permen gummy identik dengan teksturnya yang kenyal dan rasa manis yang disukai anak-anak maupun orang dewasa. Namun, camilan ini umumnya menggunakan tambahan gula, pewarna, dan bahan lain untuk menghasilkan rasa serta tampilan tertentu. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, ABC gummies dari jus buah dan sayur bisa menjadi alternatif yang menarik.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kellyshirouchi dengan menggunakan tiga bahan utama, yaitu jus apel, bit, dan wortel, madu, serta gelatin bubuk halal. Kombinasi ketiga bahan tersebut menghasilkan warna alami yang menarik tanpa perlu menambahkan pewarna buatan. Rasa manisnya pun berasal dari buah dan tambahan madu sesuai selera.

Sesuai namanya, ABC merupakan singkatan dari apple, beet, dan carrot. Ketiganya diolah menjadi jus terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan gelatin. Proses pembuatannya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak peralatan khusus. Setelah dimasukkan ke cetakan, adonan hanya perlu disimpan di dalam chiller hingga teksturnya mengeras dan kenyal.

Bahan

Jus dari 6 buah apel merah ukuran sedang

2 buah bit

9 buah wortel

Madu secukupnya

45 gram gelatin bubuk halal

Cara Pembuatan

1. Siapkan apel merah, bit, dan wortel. Cuci seluruh bahan hingga bersih, kemudian potong menjadi bagian lebih kecil agar mudah diolah menggunakan juicer.

2. Masukkan potongan buah dan sayuran ke dalam juicer secara bertahap. Proses hingga menghasilkan jus ABC dari campuran apel, bit, dan wortel.

3. Dari seluruh bahan tersebut, hasil jus yang diperoleh sekitar 1.200 ml. Ambil 800 ml jus untuk digunakan dalam pembuatan gummy, sedangkan sisanya dapat disimpan untuk dikonsumsi sebagai minuman.

4. Siapkan gelatin bubuk sebanyak 45 gram. Ikuti petunjuk penggunaan pada kemasan untuk menyiapkan gelatin sebelum dicampurkan ke dalam jus. Langkah ini penting agar gelatin dapat larut dan bekerja dengan baik saat adonan didinginkan.

5. Tuangkan jus ABC ke dalam panci, lalu tambahkan madu secukupnya sesuai tingkat kemanisan yang diinginkan. Aduk hingga tercampur rata.

6. Masukkan gelatin yang sudah disiapkan ke dalam campuran jus. Aduk perlahan sampai seluruh bahan tercampur dan tidak ada gumpalan gelatin.

7. Panaskan adonan menggunakan api kecil selama kurang lebih lima menit. Hindari memanaskannya terlalu lama atau sampai mendidih agar tekstur gummy nantinya tetap baik.

8. Setelah tercampur rata, matikan api dan tuangkan adonan ke dalam cetakan permen. Lakukan selagi adonan masih cair agar lebih mudah dibentuk.

9. Masukkan cetakan ke dalam chiller dan diamkan minimal empat jam atau sampai adonan benar-benar mengeras. Setelah set, keluarkan gummy dari cetakan dan camilan siap dinikmati.

ABC gummies bisa menjadi pilihan camilan rumahan dengan bahan yang sederhana dan warna alami dari buah serta sayuran. Teksturnya yang kenyal membuatnya menarik untuk disajikan sebagai variasi camilan keluarga.

Meski tidak menggunakan gula pasir maupun pewarna buatan, gummy ini tetap mengandung gula alami dari jus buah dan gula dari madu yang ditambahkan. Karena itu, jumlah madu dapat disesuaikan dengan selera. Simpan gummy di dalam wadah tertutup dalam lemari pendingin agar teksturnya tetap terjaga, dan konsumsi dalam waktu yang wajar.