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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 03.08 WIB

Resep Saus Wijen Sangrai Rendah Kalori, Cocok untuk Menu Diet Sehari-hari

Resep Saus Wijen Sangrai yang Rendah Kalori dan Serbaguna - Image

Resep Saus Wijen Sangrai yang Rendah Kalori dan Serbaguna

JawaPos.com – Saus wijen sangrai menjadi salah satu pilihan dressing yang menarik untuk melengkapi berbagai hidangan. Cita rasanya gurih dengan aroma wijen yang khas, sehingga mampu membuat makanan sederhana terasa semakin nikmat.

Selain digunakan sebagai pelengkap salad, saus ini juga cocok dijadikan cocolan camilan, pendamping ayam, hingga bumbu tambahan untuk aneka olahan sayuran dan daging.

Menariknya, saus wijen sangrai bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asam membuat saus ini cocok bagi pencinta hidangan rumahan.

Bagi yang sedang menjaga pola makan, takaran bahan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, kandungan kalori saus tetap bergantung pada jumlah minyak, gula, dan bahan lain yang digunakan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep saus wijen sangrai yang praktis untuk dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Saus Wijen Sangrai

  • 2 butir telur rebus
  • 3 siung bawang putih
  • 1 sendok makan minyak
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 30 gram wijen putih
  • 2½ sendok makan gula pasir
  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok teh MSG
  • ½ sendok teh dashi powder atau kaldu ayam bubuk
  • 4 sendok makan air
  • 1–2 sendok makan air jeruk nipis
  • 1 sendok makan minyak wijen

Bahan Pelengkap

  • Ayam shabu-shabu
  • Salad sayur

Cara Membuat Saus Wijen Sangrai

1. Sangrai biji wijen

Siapkan wajan, kemudian masukkan wijen putih tanpa tambahan minyak. Sangrai menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar matang merata dan tidak gosong.

Setelah warnanya berubah menjadi kecokelatan serta aromanya mulai harum, angkat dan sisihkan dalam wadah.

2. Goreng bawang putih

Ambil dua siung bawang putih, kemudian iris tipis. Panaskan sedikit minyak dan goreng bawang putih hingga berwarna keemasan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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