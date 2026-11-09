Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Sambal Teri Pokak Pete Ini Rasanya Istimewa

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, menikmati nasi putih hangat rasanya belum lengkap tanpa kehadiran sambal yang menggugah selera. Salah satu pilihan menu rumahan yang patut dicoba adalah sambal teri pokak pete. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa yang begitu menggoda, mulai dari pedasnya cabai, gurihnya ikan teri, hingga aroma khas pete yang memberikan sensasi tersendiri. Tidak hanya cocok dijadikan teman makan nasi putih, sambal teri pokak pete juga bisa menjadi pelengkap berbagai hidangan lainnya, seperti lontong maupun aneka gorengan. Menariknya, cara membuat sambal ini tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Dengan perpaduan bumbu sederhana dan proses memasak yang praktis, kamu bisa menghadirkan sambal bercita rasa khas masakan rumahan untuk keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete yang pedas, gurih, dan cocok disantap bersama nasi hangat. Bahan utama: Bahan sambal: Sambal teri pokak pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas pete dijamin membuat hidangan sederhana terasa semakin istimewa. Resep ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan bagi kamu yang ingin menyajikan lauk praktis dengan cita rasa menggugah selera. Selamat mencoba!
Bahan-bahan Sambal Teri Pokak Pete
Cara Membuat Sambal Teri Pokak Pete
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, menikmati nasi putih hangat rasanya belum lengkap tanpa kehadiran sambal yang menggugah selera. Salah satu pilihan menu rumahan yang patut dicoba adalah sambal teri pokak pete.
Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa yang begitu menggoda, mulai dari pedasnya cabai, gurihnya ikan teri, hingga aroma khas pete yang memberikan sensasi tersendiri.
Tidak hanya cocok dijadikan teman makan nasi putih, sambal teri pokak pete juga bisa menjadi pelengkap berbagai hidangan lainnya, seperti lontong maupun aneka gorengan.
Menariknya, cara membuat sambal ini tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan.
Dengan perpaduan bumbu sederhana dan proses memasak yang praktis, kamu bisa menghadirkan sambal bercita rasa khas masakan rumahan untuk keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete yang pedas, gurih, dan cocok disantap bersama nasi hangat.
Bahan utama:
Bahan sambal:
Sambal teri pokak pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas pete dijamin membuat hidangan sederhana terasa semakin istimewa.
Resep ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan bagi kamu yang ingin menyajikan lauk praktis dengan cita rasa menggugah selera. Selamat mencoba!
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Jawa Pos
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