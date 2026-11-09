Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Sambal Teri Pokak Pete Ini Rasanya Istimewa

Resep Sambal Teri Pokak Pete yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah ) JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, menikmati nasi putih hangat rasanya belum lengkap tanpa kehadiran sambal yang menggugah selera. Salah satu pilihan menu rumahan yang patut dicoba adalah sambal teri pokak pete. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa yang begitu menggoda, mulai dari pedasnya cabai, gurihnya ikan teri, hingga aroma khas pete yang memberikan sensasi tersendiri. Tidak hanya cocok dijadikan teman makan nasi putih, sambal teri pokak pete juga bisa menjadi pelengkap berbagai hidangan lainnya, seperti lontong maupun aneka gorengan. Baca Juga:Tak Perlu Beli di Luar, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Empuk dan Menggugah Selera Menariknya, cara membuat sambal ini tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Dengan perpaduan bumbu sederhana dan proses memasak yang praktis, kamu bisa menghadirkan sambal bercita rasa khas masakan rumahan untuk keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete yang pedas, gurih, dan cocok disantap bersama nasi hangat. Bahan-bahan Sambal Teri Pokak Pete Bahan utama: 200 gram pokak atau terong pipit

1 genggam ikan teri

1 genggam pete Bahan sambal: 7 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

1 buah tomat

20 buah cabai rawit

1 sendok teh terasi

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Sambal Teri Pokak Pete Rebus pokak hingga empuk. Siapkan panci berisi air, kemudian masukkan terong pipit atau pokak. Rebus sampai teksturnya lunak, lalu angkat dan tiriskan. Goreng ikan teri. Panaskan minyak dalam wajan. Setelah teri dicuci bersih dan ditiriskan, goreng hingga kering dan berwarna kecokelatan. Angkat, kemudian sisihkan. Goreng bahan sambal. Gunakan minyak yang sama untuk menggoreng bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan terasi. Setelah matang dan harum, angkat seluruh bahan. Haluskan bumbu. Pindahkan bahan sambal yang sudah digoreng ke dalam cobek. Tambahkan gula, garam, serta penyedap rasa secukupnya, kemudian ulek sampai mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan. Tumis kembali sambal. Panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis hingga matang, harum, dan warnanya semakin pekat. Masukkan pete. Tambahkan pete ke dalam tumisan sambal. Aduk sebentar agar aromanya keluar dan tercampur dengan bumbu. Tambahkan pokak. Masukkan pokak yang sudah direbus sebelumnya. Aduk perlahan sampai seluruh bagian terbalut sambal secara merata. Tuangkan sedikit air. Tambahkan air secukupnya agar bumbu lebih mudah menyatu dengan bahan lainnya. Aduk kembali hingga merata. Masukkan ikan teri. Tambahkan teri goreng, kemudian aduk sampai tercampur sempurna. Masak sebentar agar rasa gurih ikan teri menyatu dengan sambal. Sajikan selagi nikmat. Setelah semua bahan matang dan bumbu meresap, matikan kompor. Pindahkan sambal ke dalam wadah saji. Sambal teri pokak pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas pete dijamin membuat hidangan sederhana terasa semakin istimewa. Resep ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan bagi kamu yang ingin menyajikan lauk praktis dengan cita rasa menggugah selera. Selamat mencoba!