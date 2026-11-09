Bikin Ketagihan! Begini Cara Membuat Korean Honey Chicken ala Restoran di Rumah

Resep Ayam Goreng Madu Korea yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Korean honey chicken atau ayam goreng madu Korea merupakan salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba bagi pencinta kuliner Negeri Ginseng. Sajian ini menawarkan perpaduan ayam goreng berbalut lapisan renyah dengan saus madu bercita rasa manis dan gurih. Keistimewaan hidangan ini terletak pada kombinasi teksturnya. Bagian luar ayam terasa garing setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Tambahan saus madu yang kental membuat setiap potongan ayam semakin kaya rasa. Menariknya, kamu tidak perlu pergi ke restoran Korea untuk menikmati sajian tersebut. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di pasaran, Korean honey chicken bisa dibuat sendiri menggunakan peralatan dapur sederhana. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ayam goreng madu Korea ini menggunakan potongan paha ayam filet yang dibumbui terlebih dahulu sebelum digoreng dan dilapisi saus spesial. Penasaran ingin mencoba membuatnya? Berikut bahan-bahan dan cara memasak Korean honey chicken yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-Bahan Korean Honey Chicken Bahan marinasi ayam 200 gram paha ayam filet, potong dadu

1 sdt bawang putih halus

½ sdt jahe parut

1 butir telur

2 sdm tepung maizena

1 sdt minyak wijen

2 sdm santan

½ sdt garam

½ sdt gula

¼ sdt merica

¼ sdt penyedap atau kaldu jamur Bahan pelapis tepung kering 1 cup tepung terigu protein sedang

2 sdm tepung maizena Bahan saus madu 2 sdm kecap asin

4 sdm madu

1 sdm gula palem

2 sdm minyak wijen

2 sdm minyak goreng

2 sdt bawang putih halus

3 sdt wijen Bahan pelengkap 1 batang daun bawang, iris tipis Cara Membuat Ayam Goreng Madu Korea Marinasi potongan ayam. Siapkan wadah, lalu masukkan ayam filet yang sudah dipotong dadu. Tambahkan bawang putih halus, jahe parut, telur, tepung maizena, minyak wijen, santan, garam, gula, merica, dan penyedap. Diamkan hingga bumbu meresap. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan melapisi setiap potongan ayam. Setelah itu, simpan dan diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap dengan baik. Siapkan tepung pelapis. Campurkan tepung terigu protein sedang dengan tepung maizena di dalam wadah terpisah. Aduk sampai kedua jenis tepung tercampur merata. Baluri ayam dengan tepung. Ambil potongan ayam yang sudah dimarinasi, kemudian gulingkan ke dalam campuran tepung kering. Pastikan seluruh permukaannya tertutup tepung agar menghasilkan lapisan luar yang renyah. Goreng sampai keemasan. Panaskan minyak dalam jumlah cukup, lalu masukkan ayam secara bertahap. Goreng hingga matang dan permukaannya berubah menjadi kuning keemasan. Angkat kemudian tiriskan. Racik saus madu. Panaskan minyak goreng di wajan, lalu tumis bawang putih halus hingga harum. Masukkan kecap asin, madu, gula palem, minyak wijen, dan wijen. Aduk sampai seluruh bahan menyatu. Masak saus hingga mengental. Biarkan campuran saus dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk. Tunggu hingga teksturnya mengental dan menghasilkan aroma harum. Campurkan ayam dan saus. Masukkan ayam goreng ke dalam wajan berisi saus madu. Aduk perlahan sampai seluruh potongan ayam terlapisi saus secara merata. Sajikan dengan pelengkap. Pindahkan ayam ke piring saji, kemudian taburkan irisan daun bawang di atasnya agar tampilannya semakin menarik. Korean honey chicken siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan ayam goreng yang renyah dengan balutan saus madu manis gurih membuat hidangan ini cocok dijadikan lauk makan maupun camilan bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, resep ini bisa menjadi alternatif menu rumahan bagi kamu yang ingin menikmati cita rasa makanan Korea tanpa harus pergi ke restoran.