Bikin Ketagihan! Begini Cara Membuat Korean Honey Chicken ala Restoran di Rumah

JawaPos.com – Korean honey chicken atau ayam goreng madu Korea merupakan salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba bagi pencinta kuliner Negeri Ginseng. Sajian ini menawarkan perpaduan ayam goreng berbalut lapisan renyah dengan saus madu bercita rasa manis dan gurih. Keistimewaan hidangan ini terletak pada kombinasi teksturnya. Bagian luar ayam terasa garing setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Tambahan saus madu yang kental membuat setiap potongan ayam semakin kaya rasa. Menariknya, kamu tidak perlu pergi ke restoran Korea untuk menikmati sajian tersebut. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di pasaran, Korean honey chicken bisa dibuat sendiri menggunakan peralatan dapur sederhana. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ayam goreng madu Korea ini menggunakan potongan paha ayam filet yang dibumbui terlebih dahulu sebelum digoreng dan dilapisi saus spesial. Penasaran ingin mencoba membuatnya? Berikut bahan-bahan dan cara memasak Korean honey chicken yang bisa kamu praktikkan di rumah. Korean honey chicken siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan ayam goreng yang renyah dengan balutan saus madu manis gurih membuat hidangan ini cocok dijadikan lauk makan maupun camilan bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, resep ini bisa menjadi alternatif menu rumahan bagi kamu yang ingin menikmati cita rasa makanan Korea tanpa harus pergi ke restoran.
Bahan-Bahan Korean Honey Chicken
Bahan marinasi ayam
Bahan pelapis tepung kering
Bahan saus madu
Bahan pelengkap
Cara Membuat Ayam Goreng Madu Korea
JawaPos.com – Korean honey chicken atau ayam goreng madu Korea merupakan salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba bagi pencinta kuliner Negeri Ginseng. Sajian ini menawarkan perpaduan ayam goreng berbalut lapisan renyah dengan saus madu bercita rasa manis dan gurih.
Keistimewaan hidangan ini terletak pada kombinasi teksturnya. Bagian luar ayam terasa garing setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Tambahan saus madu yang kental membuat setiap potongan ayam semakin kaya rasa.
Menariknya, kamu tidak perlu pergi ke restoran Korea untuk menikmati sajian tersebut. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di pasaran, Korean honey chicken bisa dibuat sendiri menggunakan peralatan dapur sederhana.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ayam goreng madu Korea ini menggunakan potongan paha ayam filet yang dibumbui terlebih dahulu sebelum digoreng dan dilapisi saus spesial.
Penasaran ingin mencoba membuatnya? Berikut bahan-bahan dan cara memasak Korean honey chicken yang bisa kamu praktikkan di rumah.
Korean honey chicken siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan ayam goreng yang renyah dengan balutan saus madu manis gurih membuat hidangan ini cocok dijadikan lauk makan maupun camilan bersama keluarga.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, resep ini bisa menjadi alternatif menu rumahan bagi kamu yang ingin menikmati cita rasa makanan Korea tanpa harus pergi ke restoran.
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Jawa Pos
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