Tak Perlu Beli di Luar, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Empuk dan Menggugah Selera

Resep Bakso Ayam Bakar yang Praktis dan Bikin Ketagihan JawaPos.com – Bakso ayam bakar bisa menjadi pilihan camilan lezat bagi pencinta kuliner berbahan dasar ayam. Perpaduan tekstur bakso yang kenyal dengan bumbu bakaran bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Berbeda dari bakso pada umumnya yang dinikmati bersama kuah kaldu hangat, sajian satu ini diolah dengan cara dibakar hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Aroma khas hasil pembakaran berpadu dengan bumbu olesan yang meresap ke dalam bakso. Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli bakso ayam bakar di luar karena hidangan ini cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan bisa ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam bakar ini menggunakan kombinasi daging paha dan dada ayam untuk menghasilkan tekstur yang lembut sekaligus gurih. Tambahan bumbu khusus membuat rasanya semakin nikmat. Baca Juga:Resep Oseng Dada Ayam Lauk Bawang, Juicy dengan Teknik Velveting Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah memasak bakso ayam bakar yang bisa kamu ikuti. Bahan-Bahan Bakso Ayam Bakar Bahan adonan bakso 300 gram paha ayam filet dalam kondisi setengah beku

150 gram dada ayam filet dalam kondisi setengah beku

50 gram kulit ayam rebus (opsional)

4 sdm air es

1 butir telur

4 siung bawang putih, belah menjadi dua

4 siung bawang merah, belah menjadi dua

2 sdm minyak

¼ sdt pala bubuk

½ sdm baking powder

1 sdm tepung terigu protein sedang

5 sdm tepung tapioka

1½ sdt garam

2 sdt kaldu bubuk

1½ sdm gula pasir

¼ sdt merica Bahan bumbu olesan bakar 2 siung bawang putih

2 sdm margarin

2 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

2 sdm saus tiram

½ sdm kecap Maggi

3 sdm kecap manis

1–2 buah jeruk limau Bahan pelengkap Bawang goreng secukupnya

Cabai rawit merah iris sesuai selera

Jeruk limau secukupnya Cara Membuat Bakso Ayam Bakar Tumis bawang terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah. Goreng hingga harum serta berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan. Siapkan daging ayam. Potong paha dan dada ayam filet menjadi bagian lebih kecil agar mudah dihaluskan menggunakan food processor. Haluskan bahan utama. Masukkan paha ayam, dada ayam, garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, serta air es ke dalam food processor. Proses sampai seluruh bahan tercampur dan adonan menjadi lengket. Tambahkan bumbu dan telur. Masukkan bawang putih serta bawang merah yang telah digoreng, kulit ayam rebus, dan telur. Haluskan kembali hingga tekstur adonan benar-benar lembut. Masukkan tepung. Tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu ke dalam adonan. Proses kembali sampai semua bahan tercampur rata, kemudian pindahkan adonan ke dalam wadah. Bentuk dan rebus bakso. Didihkan air di dalam panci, lalu kecilkan api. Ambil adonan secukupnya dan bentuk menjadi bulatan bakso. Masukkan ke dalam air panas dan rebus hingga matang. Setelah itu, angkat, tiriskan, dan biarkan dingin. Siapkan tusuk sate. Setelah bakso tidak terlalu panas, tusukkan beberapa butir bakso ke setiap tusuk sate sesuai selera. Racik bumbu bakaran. Siapkan mangkuk, kemudian campurkan bawang putih parut, kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap Maggi, margarin, dan air perasan jeruk limau. Aduk sampai seluruh bahan menyatu. Bakar bakso hingga harum. Buat beberapa sayatan kecil pada permukaan bakso agar bumbu lebih mudah meresap. Panggang bakso sampai sedikit kecokelatan, kemudian oleskan bumbu bakaran secara merata. Panggang kembali hingga matang. Lanjutkan proses pembakaran sambil sesekali mengoleskan bumbu tambahan. Balik bakso agar seluruh permukaannya matang merata dan bumbu meresap sempurna. Sajikan selagi hangat. Angkat bakso ayam bakar, kemudian tata di atas piring atau wadah saji. Tambahkan bawang goreng, irisan cabai rawit, dan perasan jeruk limau sesuai selera. Bakso ayam bakar rumahan pun siap dinikmati. Teksturnya yang lembut dan kenyal berpadu dengan rasa gurih serta manis dari bumbu olesan yang meresap. Hidangan ini cocok dijadikan camilan sore, menu pelengkap saat berkumpul bersama keluarga, maupun ide jualan makanan rumahan. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang praktis, kamu bisa menghadirkan sajian bakso bakar yang lezat tanpa harus keluar rumah.