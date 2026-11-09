Tak Perlu Beli di Luar, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Empuk dan Menggugah Selera

JawaPos.com – Bakso ayam bakar bisa menjadi pilihan camilan lezat bagi pencinta kuliner berbahan dasar ayam. Perpaduan tekstur bakso yang kenyal dengan bumbu bakaran bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Berbeda dari bakso pada umumnya yang dinikmati bersama kuah kaldu hangat, sajian satu ini diolah dengan cara dibakar hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Aroma khas hasil pembakaran berpadu dengan bumbu olesan yang meresap ke dalam bakso. Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli bakso ayam bakar di luar karena hidangan ini cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan bisa ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam bakar ini menggunakan kombinasi daging paha dan dada ayam untuk menghasilkan tekstur yang lembut sekaligus gurih. Tambahan bumbu khusus membuat rasanya semakin nikmat. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah memasak bakso ayam bakar yang bisa kamu ikuti. Bakso ayam bakar rumahan pun siap dinikmati. Teksturnya yang lembut dan kenyal berpadu dengan rasa gurih serta manis dari bumbu olesan yang meresap. Hidangan ini cocok dijadikan camilan sore, menu pelengkap saat berkumpul bersama keluarga, maupun ide jualan makanan rumahan. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang praktis, kamu bisa menghadirkan sajian bakso bakar yang lezat tanpa harus keluar rumah.
Bahan-Bahan Bakso Ayam Bakar
Bahan adonan bakso
Bahan bumbu olesan bakar
Bahan pelengkap
Cara Membuat Bakso Ayam Bakar
JawaPos.com – Bakso ayam bakar bisa menjadi pilihan camilan lezat bagi pencinta kuliner berbahan dasar ayam. Perpaduan tekstur bakso yang kenyal dengan bumbu bakaran bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas membuat hidangan ini semakin menggugah selera.
Berbeda dari bakso pada umumnya yang dinikmati bersama kuah kaldu hangat, sajian satu ini diolah dengan cara dibakar hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Aroma khas hasil pembakaran berpadu dengan bumbu olesan yang meresap ke dalam bakso.
Kabar baiknya, kamu tidak harus membeli bakso ayam bakar di luar karena hidangan ini cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan bisa ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam bakar ini menggunakan kombinasi daging paha dan dada ayam untuk menghasilkan tekstur yang lembut sekaligus gurih. Tambahan bumbu khusus membuat rasanya semakin nikmat.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah memasak bakso ayam bakar yang bisa kamu ikuti.
Bakso ayam bakar rumahan pun siap dinikmati. Teksturnya yang lembut dan kenyal berpadu dengan rasa gurih serta manis dari bumbu olesan yang meresap.
Hidangan ini cocok dijadikan camilan sore, menu pelengkap saat berkumpul bersama keluarga, maupun ide jualan makanan rumahan. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang praktis, kamu bisa menghadirkan sajian bakso bakar yang lezat tanpa harus keluar rumah.
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Jawa Pos
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