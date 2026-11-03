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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 02.38 WIB

Cocok untuk Jadi Bekal dan Camilan! Ini Resep Cordon Bleu Bites yang Enak dan Praktis

Resep Cordon Bleu Bites yang Enak dan Praktis / foto: YouTube Luvita Ho - Image

Resep Cordon Bleu Bites yang Enak dan Praktis / foto: YouTube Luvita Ho

JawaPos.com – Cordon bleu bites menjadi salah satu pilihan camilan yang lezat dan cocok dinikmati bersama dengan keluarga maupun teman.

Hidangan cordon bleu bites ini merupakan kreasi dari chicken cordon bleu yang dibuat dalam ukuran lebih kecil.

Camilan ini menggunakan bahan dasar daging ayam, sehingga menghasilkan rasa gurih dengan isian keju dan smoked beef. Bagian luar camilan ini dilapisi tepung roti, sehingga menghasilkan tekstur renyah diluar namun tetap lembut pada bagian dalamnya.

Selain cocok dijadikan camilan, cordon bleu bites ini bisa jadi menu bekal atau ide jualan. Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Selasa (3/11), berikut ini resep untuk membuat cordon bleu bites yang enak dan praktis banget dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat cordon bleu bites yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat cordon bleu bites:

·       500 gram dada ayam

·       3/4 sdt garam

·       1/2 sdt kaldu bubuk

·       1 sdt bawang putih bubuk

Editor: Setyo Adi Nugroho
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