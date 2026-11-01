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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 2 November 2026 | 01.41 WIB

Bikin Ketagihan! Resep Tahu Goreng Bawang dengan Tekstur Krispi dan Isi Lembut

Resep Tahu Goreng Bawang dengan Sambal Cocol yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Menikmati camilan gurih di waktu senggang memang selalu menyenangkan. Salah satu pilihan sederhana yang bisa dibuat sendiri di rumah adalah tahu goreng dengan tambahan bawang putih dan bawang merah.

Tidak sekadar digoreng biasa, olahan tahu ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan aroma bawang yang menggugah selera. Bagian luarnya terasa renyah, sementara tekstur dalamnya tetap lembut dan nikmat.

Keistimewaan lainnya terletak pada cara pengolahannya. Tahu dibumbui terlebih dahulu, kemudian digoreng bersama bawang hingga menghasilkan warna kecokelatan yang menggoda.

Agar semakin lezat, sajian ini dilengkapi sambal kecap bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam dari perasan jeruk limau. Perpaduan tersebut membuat tahu goreng bawang cocok dijadikan teman bersantai bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu goreng bawang renyah lengkap dengan sambal kecap yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-Bahan Tahu Goreng Bawang

  • 6 buah tahu kuning, potong sesuai selera
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh penyedap rasa
  • 300 ml air
  • 3 sendok makan tepung maizena
  • 10 siung bawang putih, geprek
  • 10 siung bawang merah, geprek
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan Sambal Kecap

  • 8 buah cabai rawit, iris tipis
  • 1 siung bawang putih ukuran besar, cincang
  • 2 sendok makan minyak panas
  • 1 sendok makan gula aren
  • 4 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 buah jeruk limau

Cara Membuat Tahu Goreng Bawang

  1. Siapkan dan bumbui tahu. Potong tahu kuning menjadi dua bagian, kemudian masukkan ke dalam wadah berisi air. Tambahkan garam dan penyedap rasa, lalu aduk perlahan hingga bumbu tercampur.
  2. Tambahkan bawang dan maizena. Masukkan bawang putih serta bawang merah yang sudah digeprek ke dalam rendaman tahu. Setelah itu, tambahkan tepung maizena dan aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
  3. Buat sambal kecap. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan irisan cabai rawit dan bawang putih cincang. Panaskan minyak hingga cukup panas, lalu tuangkan ke dalam mangkuk sambil diaduk agar aromanya keluar.
  4. Lengkapi bumbu sambal. Tambahkan gula aren, kecap manis, dan kecap asin. Berikan perasan jeruk limau, kemudian aduk sampai seluruh bahan menyatu. Sisihkan sambal untuk pelengkap.
  5. Mulai menggoreng tahu. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan tahu dan goreng hingga bagian luarnya mulai mengeras atau setengah matang.
  6. Masukkan bawang. Tambahkan bawang putih dan bawang merah dari bahan rendaman ke dalam wajan. Aduk perlahan agar bawang tersebar merata dan tidak menggumpal.
  7. Tambahkan air rendaman secara bertahap. Tuangkan sekitar satu sendok sayur air bumbu ke dalam penggorengan. Aduk hingga air menyusut, kemudian ulangi proses tersebut sebanyak 3–5 kali sesuai petunjuk resep.
  8. Goreng hingga matang sempurna. Lanjutkan proses menggoreng tahu bersama bawang sampai warnanya berubah menjadi cokelat keemasan dan teksturnya terlihat renyah.
  9. Tiriskan dan sajikan. Angkat tahu beserta bawang gorengnya, kemudian tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Sajikan selagi hangat bersama sambal kecap yang sudah disiapkan.

Tahu goreng bawang ini paling nikmat disantap ketika masih hangat karena tekstur renyahnya terasa lebih maksimal. Perpaduan gurihnya tahu, aroma bawang yang harum, serta sambal kecap pedas manis membuat camilan sederhana ini cocok menemani waktu santai sore bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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