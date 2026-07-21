Resep Tahu Goreng Bawang Ala Devina Hermawan, Super Kriuk yang Cocok Buat Camilan Sore

JawaPos.com – Tahu goreng selalu menjadi camilan favorit banyak orang. Hal ini karena tahu goreng memiliki tekstur yang renyah di luar tapi lembut di dalam yang bikin siapapun sulit berhenti ngemil.

Nah, kali ini ada versi tahu goreng bawang yang lengkap dengan saus cocol yang wajib kamu coba di rumah.

Tahu goreng bawang ini memiliki aroma wangi khas bawang yang menggoda. Ditambah tekstur kriuk di luar namun tetap lembut di bagian dalam yang bikin rasanya semakin sempurna. Camilan ini cocok banget disajikan saat santai sore.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat tahu goreng bawang yang super kriuk dan mudah dibuat di rumah.

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Bahan-bahan untuk membuat tahu goreng bawang:

· 6 buah tahu kuning yang sudah dipotong

· 1 sdt garam

· 1 sdt penyedap

· 300 ml air