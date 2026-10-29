Wajib Tahu! Ini Dia 3 Tempat Makan Bakso Gepeng yang Enak di Jakarta

3 Tempat Makan Bakso Gepeng di Jakarta./Instagram @baksogepengbunda
JawaPos.com -- Bakso merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang banyak digemari oleh masyarakat. Hal ini karena bakso memiliki rasa gurih dengan kuah kaldu hangat yang menggugah selera.
Salah satu variasi bakso yang menarik untuk dicoba adalah bakso gepeng. Berbeda dari bakso pada umumnya yang berbentuk bulat, bakso gepeng ini memiliki bentuk pipih dengan tekstur bakso yang kenyal.
Di Jakarta sendiri terdapat banyak tempat makan bakso gepeng yang enak dan bisa kamu kunjungi, berikut merupakan tiga tempat makan bakso gepeng yang enak di Jakarta.
1. Bakso Gepeng Bunda
Bakso Gepeng Bunda salah satu tempat makan yang menawarkan hidangan bakso gepeng dengan tekstur kenyal dan cita rasa gurih. Para pengunjung dapat menikmati bakso dengan tambahan mie, bihun, dan pelengkap lainnya.
Dilansir dari akun Instagram @baksogepengbunda, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti bakso gepeng komplit, bakso komplit tulang muda, bakso komplit urat potong, dan menu makanan lainnya.
Untuk harga makanan di Bakso Gepeng Bunda dikenakan harga mulai dari Rp 22 ribu hingga Rp 40 ribu.
Tempat makan bakso gepeng di Bakso Gepeng Bunda ini berlokasi di Komplek PU P4S, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.
2. Bakso Gepeng 88 Pak Iman
Bakso Gepeng 88 Pak Iman ini menjadi salah satu tempat makan bakso gepeng yang enak dan banyak dikunjungi para pecinta kuliner di Jakarta.
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