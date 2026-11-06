Rasanya Menggugah Selera! 3 Rekomendasi Tempat Makan Sate Kambing di Tegal yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com -- Tegal dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki beragam kuliner. Salah satu hidangan yang cukup populer dan banyak diburu pecinta kuliner adalah sate kambing.

Sate kambing khas Tegal ini memiliki cita rasa yang khas dengan potongan daging empuk, bumbu meresap, dan aroma bakaran yang menggoda. Hidangan ini biasanya disajikan bersama kecap manis, irisan bawang merah, dan cabai rawit.

Bagi pecinta olahan daging kambing, berikut tiga tempat makan sate kambing di Tegal yang enak dan wajin masuk ke dalam daftar kuliner kamu.

1. Sate Kambing Muda Cempe Lemu

Sate Kambing Muda Cempe Lemu merupakan salah satu tempat makan sate kambing yang cukup populer di kawasan Tegal.

Tempat makan ini dikenal karena menyajikan sate kambing muda dengan potongan daging yang cukup besar, empuk, dan juicy.

Dilansir dari akun Instagram @satekambingmuda.cempelemu, tempat makan ini menawarkan menu andalan adalah sate kambing muda yang disajikan menggunakan hot plate agar tetap hangat.

Tak hanya menawarkan menu sate kambing, tempat makan ini juga menawarkan menu makanan lainnya, seperti tongseng kambing, tongseng sapi, sop kambing, gulai kambing, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga sate kambing muda di Sate Kambing Muda Cempe Lemu dikenakan harga mulai dari Rp 70 ribu untuk 10 tusuk dan Rp 135 ribu untuk 20 tusuk. Sedangkan harga menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan.