Resep Opor Ayam Kuah Susu, Gurih dan Creamy Tanpa Santan

Hidangan ini cocok dijadikan variasi menu makan keluarga, terutama bagi yang ingin mencoba opor dengan sensasi kuah berbeda dari biasanya.



Bahan

500 gram ayam

500 ml air

500 ml susu UHT

50 ml cooking cream, creamer, atau susu evaporasi

¼ sdt pala bubuk

½ sdt lada bubuk

1 sdt garam

½ sdt gula

1 sdm kaldu bubuk



Bumbu halus dan rempah:

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 butir kemiri sangrai

½ sdt jinten sangrai

2 cm lengkuas

1 batang serai

2 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

3 butir kapulaga



Cara Pembuatan

1. Siapkan ayam, lalu potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Cuci bersih dan tiriskan. Pastikan peralatan yang digunakan untuk ayam mentah tidak bersentuhan langsung dengan bahan matang agar kebersihannya tetap terjaga.

2. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, jinten sangrai, dan lengkuas menggunakan blender atau ulekan. Pastikan bumbu tercampur rata agar lebih mudah matang saat ditumis.

3. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan bumbu halus, lalu tumis hingga harum dan matang. Tambahkan serai yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk, serta kapulaga. Aduk hingga aroma rempah keluar.

4. Masukkan potongan ayam ke dalam panci. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Masak beberapa saat agar bumbu meresap sebelum menambahkan cairan.

5. Tuangkan 500 ml air, kemudian tambahkan pala bubuk, lada bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Aduk rata, lalu masak hingga kuah mendidih. Kecilkan api dan lanjutkan memasak sampai ayam matang sempurna serta teksturnya mulai empuk.

6. Setelah ayam matang, tuangkan susu UHT dan cooking cream secara perlahan sambil diaduk. Jika menggunakan creamer atau susu evaporasi, sesuaikan penggunaannya dengan jenis produk yang dipilih. Masak menggunakan api kecil dan hindari mendidihkan kuah terlalu kuat agar susu tidak mudah pecah.

7. Aduk perlahan hingga kuah tercampur rata dan terasa lebih creamy. Cicipi kuah, lalu koreksi rasa sesuai selera. Jika ayam belum cukup empuk, lanjutkan memasak dengan api kecil sambil memastikan kuah tidak menyusut berlebihan.

8. Setelah rasa dan teksturnya sesuai, matikan api. Sajikan opor ayam kuah susu selagi hangat bersama nasi putih, ketupat, atau lontong.



Opor ayam kuah susu ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan creamy dengan aroma rempah yang khas. Susu UHT memberikan kelembutan pada kuah, sedangkan cooking cream menambah tekstur yang lebih kaya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan jinten membantu mempertahankan karakter opor meskipun dibuat tanpa santan.



Agar semakin nikmat, sajikan opor bersama taburan bawang goreng dan pelengkap favorit. Menu ini cocok untuk makan siang, makan malam, atau sajian keluarga saat ingin menikmati opor dengan kreasi berbeda. Kunci kelezatannya terletak pada bumbu yang ditumis hingga matang dan penggunaan api kecil setelah susu dimasukkan, sehingga kuah tetap lembut dan ayam matang merata.