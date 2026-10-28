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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.48 WIB

Anti Amis! Resep Mangut Lele Khas Jogja yang Enak dan Mudah Dibuat

Resep Mangut Lele Khas Jogja yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah / foto: YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Mangut Lele Khas Jogja yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah / foto: YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com -- Mangut lele merupakan salah satu hidangan tradisional khas Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan cita rasa gurih dan kaya rempah.

Hidangan mangut lele ini menggunakan ikan lele yang dimasak dengan kuah santan berbumbu, sehingga menghasilkan perpaduan yang lezat. Tak heran banyak yang menyukai hidangan ini.

Perlu diketahui bahwa hidangan mangut lele ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat. Agar hasil masakan semakin enak, ikan lele perlu dibersihkan dengan benar dan diolah menggunakan rempah-rempah untuk membantu mengurangi aroma amis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Rabu (28/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat mangut lele yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat mangut lele:

·       1 kg ikan lele

·       ½ buah jeruk nipis

Bahan untuk membuat bumbu halus:

·       6 siung bawang putih

·       10 siung bawang merah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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