Pertamina Kerahkan Armada Perbantuan dari Banyuwangi ke Bali

JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga mengerahkan empat truk tangki sebagai armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali untuk membantu mempercepat distribusi BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Masing-masing berkapasitas 16 kiloliter,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Kamis.

Untuk wilayah operasi di Bali, suplai BBM dipasok dari Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan Terminal BBM Sanggaran di Kota Denpasar.

Berdasarkan data Pertamina Wilayah Pemasaran Bali, Terminal BBM Sanggaran Denpasar didukung 25-30 armada truk tangki BBM.

Kemudian, di Terminal BBM Manggis Karangasem didukung 72 unit truk tangki yang hingga saat ini dikebut penyalurannya ke sejumlah SPBU.

Pihaknya juga menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan serta menambah operator SPBU cadangan untuk antisipasi petugas kelelahan dan berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional.