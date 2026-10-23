2 Pelaku Perampok Toko Emas di Jember Ditangkap di Banyuwangi Saat Hendak Kabur ke Bali 

JawaPos.com - Dua perampok toko emas di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember akhirnya ditangkap, Jumat (23/10/2026).

Keduanya ditangkap kurang dari 1 x 24 jam setelah peristiwa terjadi sekitar Pukul 08.00 WIB, Kamis (22/10/2026) pagi.

Kasatreskrim Polres Jember AKP Ario Senopati mengatakan kedua pelaku ditangkap Tim Resmob Polres Jember di SPBU Kabupaten Banyuwangi.

"Kedua tersangka kami tangkap di Kabupaten Banyuwangi, saat hendak kabur ke Bali dengan naik travel," ujar Ario, Jumat (23/10/2026).

Ario menjelaskan dua identitas yang ditangkap berinisial DS dan DN. Saat diringkus, mereka yak membawa Mobil Toyota Yaris yang digubakan saat merampok.

Mobil Yaris ditemukan di seputaran Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.