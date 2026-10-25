Resep Ayam Rebus Pedas Minim Minyak, Gurih dan Juicy dengan Bumbu Cabai

Potret ayam rebus pedas minim minyak yang gurih, pedas, dan segar. (instagram.com/@adelscooking)

JawaPos.com - Bagi pencinta makanan pedas, ayam dengan bumbu cabai melimpah selalu menggugah selera. Namun, jika ingin menikmati ayam pedas tanpa proses menggoreng dengan banyak minyak, ayam rebus pedas bisa menjadi alternatif yang menarik. Perpaduan sayap ayam yang juicy dengan bumbu cabai, bawang, dan daun jeruk menghasilkan cita rasa pedas gurih dengan aroma yang segar.

Resep ayam rebus pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking, yang terinspirasi dari resep @anggya_. Proses memasaknya cukup sederhana karena ayam direbus terlebih dahulu bersama jahe, serai, dan daun salam, kemudian dimasak kembali dengan bumbu kasar. Penggunaan sedikit atau tanpa minyak untuk menumis membuat hidangan ini cocok bagi yang ingin mengurangi penggunaan minyak dalam proses memasak.

Bahan

500 gram sayap ayam

1 ruas jari jahe

1 batang serai

2 lembar daun salam

Air secukupnya

Bumbu kasar:

10 buah cabai merah keriting

8 buah cabai rawit merah

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

5 lembar daun jeruk

1 batang daun bawang

1 sdt kaldu ayam

1 sdt kaldu jamur

1 sdt lada putih bubuk

1 sdm saus tiram

1/2 sdt garam

Air secukupnya

Cara Pembuatan

1. Cuci sayap ayam hingga bersih. Siapkan panci berisi air, kemudian masukkan ayam, jahe yang sudah digeprek, serai yang dimemarkan, dan daun salam.

2. Rebus ayam hingga matang. Pastikan bagian dalam ayam mencapai suhu minimal 74 derajat Celsius agar aman dikonsumsi. Setelah matang, angkat ayam dan sisihkan.

3. Siapkan bumbu kasar dengan mengiris cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan daun bawang. Kamu bisa memotongnya sesuai selera.

4. Siapkan wajan dan masukkan bumbu yang sudah diiris. Tambahkan sedikit air, lalu masak sambil diaduk hingga bumbu layu dan aromanya keluar. Cara ini bisa digunakan untuk mengolah bumbu tanpa perlu banyak minyak.

5. Masukkan sayap ayam yang sudah direbus ke dalam wajan. Aduk hingga ayam tercampur rata dengan bumbu.

6. Tambahkan kaldu ayam, kaldu jamur, lada putih bubuk, saus tiram, dan garam. Tuangkan sedikit air jika diperlukan agar bumbu lebih mudah meresap.

7. Masak sambil sesekali diaduk hingga bumbu meresap ke dalam ayam dan airnya menyusut sesuai selera. Koreksi rasa sebelum mematikan api.

8. Angkat ayam rebus pedas dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Ayam rebus pedas ini cocok menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Rasa pedas dari aneka cabai berpadu dengan gurihnya ayam dan saus tiram, sedangkan daun jeruk memberikan aroma segar yang membuat hidangan terasa semakin nikmat.