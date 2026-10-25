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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Resep Bistik Ayam Krispi Rumahan, Lengkap dengan Saus Spesial dan Sayuran

Tampilan resep bistik ayam krispi./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan - Image

Tampilan resep bistik ayam krispi./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan

JawaPos.com – Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan menu lezat untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Hidangan ini memadukan ayam berbalut tepung yang renyah dengan daging yang tetap lembut, ditambah saus gurih bercita rasa manis dan sedikit asam.

Tak hanya menggugah selera, bistik ayam juga dapat disajikan bersama kentang, wortel, dan buncis rebus agar hidangan semakin lengkap. Perpaduan ayam goreng bertekstur krispi, saus yang kaya rasa, serta sayuran membuat menu ini cocok untuk hidangan rumahan dengan sensasi ala restoran.

Kabar baiknya, bistik ayam krispi bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Kunci kelezatannya terletak pada proses marinasi, teknik pelapisan tepung, serta pengaturan suhu minyak saat menggoreng ayam.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi lengkap dengan saus gurih dan pelengkapnya yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan Bistik Ayam Krispi

1. Bahan marinasi ayam

  • 2 potong paha ayam fillet tanpa kulit
  • 1 siung bawang putih, haluskan
  • 1 sendok teh air jahe
  • ½ sendok makan kecap asin Lee Kum Kee
  • 1 sendok makan tepung maizena
  • 1 sendok teh gula pasir
  • ⅛ sendok teh merica
  • ½ sendok teh kaldu bubuk

2. Bahan pelapis kering

  • 10 sendok makan tepung terigu protein sedang
  • 10 sendok makan tepung maizena
  • 2 sendok teh baking powder (opsional)
  • 1 sendok makan kaldu bubuk
  • ½ sendok teh merica

3. Bahan pelapis basah

  • 6 sendok makan campuran tepung kering
  • 1 butir telur
  • 3–4 sendok makan air

4. Bahan saus bistik

  • 2 sendok makan mentega
  • ½ buah bawang bombai, cincang
  • 2 siung bawang putih, cincang
  • ½ sendok teh minyak wijen Lee Kum Kee
  • 2 sendok makan saus tiram Lee Kum Kee
  • 2 sendok makan saus tomat
  • 3 sendok makan kecap Inggris
  • ½ sendok teh gula
  • ½ sendok teh kaldu ayam
  • 350 ml air
  • 1 sendok teh tepung maizena, larutkan dengan sedikit air

5. Bahan pelengkap

  • Kentang rebus
  • Wortel rebus, potong sesuai selera
  • Buncis rebus, potong sesuai selera

Cara Membuat Bistik Ayam Krispi

1. Siapkan dan marinasi ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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