Resep Bistik Ayam Krispi Rumahan, Lengkap dengan Saus Spesial dan Sayuran

Tampilan resep bistik ayam krispi./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan menu lezat untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Hidangan ini memadukan ayam berbalut tepung yang renyah dengan daging yang tetap lembut, ditambah saus gurih bercita rasa manis dan sedikit asam.
Tak hanya menggugah selera, bistik ayam juga dapat disajikan bersama kentang, wortel, dan buncis rebus agar hidangan semakin lengkap. Perpaduan ayam goreng bertekstur krispi, saus yang kaya rasa, serta sayuran membuat menu ini cocok untuk hidangan rumahan dengan sensasi ala restoran.
Kabar baiknya, bistik ayam krispi bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Kunci kelezatannya terletak pada proses marinasi, teknik pelapisan tepung, serta pengaturan suhu minyak saat menggoreng ayam.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi lengkap dengan saus gurih dan pelengkapnya yang bisa dicoba di rumah.
1. Bahan marinasi ayam
2. Bahan pelapis kering
3. Bahan pelapis basah
4. Bahan saus bistik
5. Bahan pelengkap
1. Siapkan dan marinasi ayam
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