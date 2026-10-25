Resep Mie Ayam Jamur ala Hong Kong, Gurih dan Menghangatkan seperti Masakan Rumah





JawaPos.com - Mie ayam jamur bisa menjadi pilihan menu yang mengenyangkan sekaligus menghadirkan rasa nostalgia. Perpaduan mie kecil ala Hong Kong, potongan ayam berbumbu, dan jamur champignon menghasilkan hidangan gurih yang cocok disantap kapan saja. Menariknya, resep ini tidak memerlukan bumbu halus sehingga proses memasaknya relatif praktis untuk dicoba di rumah.



Resep mie ayam jamur ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Ciri khasnya terletak pada penggunaan mie tipis ala Hong Kong serta racikan bumbu ayam jamur dengan kecap asin, kecap manis, dan minyak wijen. Agar semakin nikmat, mie disajikan dengan minyak bawang goreng dan taburan bawang goreng serta daun bawang.



Bahan

Bahan marinasi ayam:

Dada ayam fillet secukupnya

1 sdm saus tiram

1 sdm tepung kanji

1 sdm minyak wijen

Merica secukupnya



Bahan ayam jamur:

Jamur champignon secukupnya

3 siung bawang putih, cincang

2 siung bawang merah, cincang

Dada ayam yang sudah dimarinasi

2 sdm kecap asin

1 sdt kaldu bubuk

1-2 sdm kecap manis

1/2-1 sdm dark soy sauce

Air secukupnya

Garam dan merica secukupnya

Bawang pre secukupnya



Bahan racikan mie:

Mie kecil ala Hong Kong secukupnya

Minyak bawang goreng secukupnya

1/2 sdm minyak wijen

1/2 sdm Maggie seasoning

Bumbu ayam jamur secukupnya

Merica secukupnya

Totole secukupnya



Bahan pelengkap:

Bawang goreng secukupnya

Bawang pre iris secukupnya

Ayam jamur berbumbu secukupnya



Cara Pembuatan

1. Potong dada ayam fillet menjadi bagian kecil sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan saus tiram, tepung kanji, minyak wijen, dan merica. Aduk hingga rata, kemudian diamkan agar bumbu meresap.

2. Iris jamur champignon dan bawang pre. Siapkan pula bawang putih serta bawang merah yang sudah dicincang.

3. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

4. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, kemudian aduk dan masak hingga permukaannya berubah warna.

5. Tambahkan jamur champignon, kecap asin, kaldu bubuk, kecap manis, dan dark soy sauce. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

6. Tuangkan air secukupnya, lalu masak hingga ayam matang sempurna dan bumbu meresap. Tambahkan garam serta merica sesuai selera.

7. Masukkan bawang pre menjelang akhir proses memasak. Aduk sebentar, kemudian angkat ayam jamur setelah kuahnya mengental sesuai selera.

8. Rebus mie kecil ala Hong Kong mengikuti petunjuk pada kemasan hingga matang. Tiriskan dengan baik.

9. Siapkan mangkuk, lalu campurkan minyak bawang goreng, minyak wijen, Maggie seasoning, merica, dan Totole. Tambahkan sedikit bumbu ayam jamur untuk memperkaya rasa.

10. Masukkan mie yang sudah matang ke dalam mangkuk, lalu aduk hingga seluruh helainya terbalut racikan bumbu.

11. Tata ayam jamur di atas mie, kemudian tambahkan bawang goreng dan irisan bawang pre sebagai pelengkap. Sajikan selagi hangat.



Mie ayam jamur ala Hong Kong ini cocok untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Rasa gurih dari ayam dan jamur berpadu dengan aroma minyak bawang serta tekstur mie yang tipis, menghasilkan hidangan sederhana yang tetap kaya rasa.



Kalau ingin hasil yang lebih mendekati mie ala Hong Kong, pilih mie berukuran kecil dan masak sesuai petunjuk kemasan agar teksturnya tidak terlalu lembek. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah kecap manis dan dark soy sauce untuk mengatur rasa serta warna bumbu ayam jamur. Sajikan segera setelah diracik agar mie tetap nikmat dan tidak menggumpal.