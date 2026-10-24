Rasanya Mirip Restoran, Resep Beef Yakiniku ala HokBen Ini Wajib Dicoba

Resep Beef Yakiniku Ala HokBen yang Menggugah Selera Makan
JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan daging sapi ala restoran Jepang tanpa harus keluar rumah? Beef yakiniku bisa menjadi pilihan menu yang patut dicoba. Sajian berupa irisan daging sapi yang dimasak bersama bumbu gurih ini cocok dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam.
Salah satu versi yang populer di Indonesia adalah beef yakiniku ala HokBen. Hidangan ini memadukan daging sapi dengan bawang bombay, paprika hijau, serta bumbu yang menghasilkan cita rasa gurih dengan sentuhan manis.
Tak hanya menggugah selera, beef yakiniku juga cocok dipadukan dengan nasi putih hangat dan salad sayur agar sajian terasa lebih lengkap. Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi alternatif menu rumahan bagi pencinta hidangan Jepang.
Dilansir dari resep yang dibagikan melalui akun YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat beef yakiniku ala HokBen yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Bahan utama dan bumbu:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan bumbu dan sayuran
Kupas bawang putih dan jahe, kemudian iris tipis atau cincang sesuai selera. Sisihkan kedua bahan tersebut. Selanjutnya, kupas bawang bombay dan iris memanjang agar mudah tercampur dengan daging.
2. Potong paprika hijau
Cuci paprika hingga bersih, buang bagian biji dan isi di dalamnya, lalu iris memanjang. Potongan paprika yang tidak terlalu kecil akan memberikan tekstur renyah sekaligus mempercantik tampilan hidangan.
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