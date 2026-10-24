Anti Ribet! Begini Cara Membuat Udang Goreng Rambutan yang Gurih dan Menggoda

JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah. Hidangan ini memiliki tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang menyerupai rambut rambutan, sehingga terlihat unik sekaligus menggugah selera. Perpaduan isian udang dan ayam yang gurih dengan lapisan kulit pangsit renyah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Tak hanya untuk teman bersantai pada sore hari, udang goreng rambutan juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi atau sajian istimewa saat berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Agar rasanya semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama saus Bangkok yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan sedikit pedas. Dilansir dari resep yang dibagikan melalui akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan udang goreng rambutan yang renyah dan gurih. 1. Siapkan udang terlebih dahulu Bersihkan udang kupas, kemudian lumuri dengan sedikit garam dan baking powder. Diamkan selama lima menit. Bilas menggunakan air mengalir selama sekitar 3–5 menit, lalu tiriskan dan keringkan dengan tisu dapur. Setelah itu, cincang udang hingga berukuran kecil. 2. Buat adonan isian Masukkan ayam giling dan udang cincang ke dalam wadah. Tambahkan garam serta gula, kemudian aduk sampai adonan terasa lebih menyatu dan lengket. Proses ini membantu menghasilkan tekstur isian yang lebih kompak. 3. Tambahkan bumbu Masukkan bawang putih halus, bawang bombai parut, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, minyak wijen, putih telur, tepung sagu, dan air jahe jika digunakan. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. 4. Siapkan kulit pangsit Iris kulit pangsit menjadi potongan tipis memanjang. Jika ukurannya terlalu panjang, potong kembali menjadi dua atau tiga bagian agar mudah menempel pada adonan. 5. Buat adonan tepung pelapis
Bahan-bahan Udang Goreng Rambutan
Bahan Pelapis
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Udang Goreng Rambutan
JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah. Hidangan ini memiliki tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang menyerupai rambut rambutan, sehingga terlihat unik sekaligus menggugah selera.
Perpaduan isian udang dan ayam yang gurih dengan lapisan kulit pangsit renyah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Tak hanya untuk teman bersantai pada sore hari, udang goreng rambutan juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi atau sajian istimewa saat berkumpul bersama keluarga.
Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Agar rasanya semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama saus Bangkok yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan sedikit pedas.
Dilansir dari resep yang dibagikan melalui akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan udang goreng rambutan yang renyah dan gurih.
1. Siapkan udang terlebih dahulu
Bersihkan udang kupas, kemudian lumuri dengan sedikit garam dan baking powder. Diamkan selama lima menit. Bilas menggunakan air mengalir selama sekitar 3–5 menit, lalu tiriskan dan keringkan dengan tisu dapur. Setelah itu, cincang udang hingga berukuran kecil.
2. Buat adonan isian
Masukkan ayam giling dan udang cincang ke dalam wadah. Tambahkan garam serta gula, kemudian aduk sampai adonan terasa lebih menyatu dan lengket. Proses ini membantu menghasilkan tekstur isian yang lebih kompak.
3. Tambahkan bumbu
Masukkan bawang putih halus, bawang bombai parut, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, minyak wijen, putih telur, tepung sagu, dan air jahe jika digunakan. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
4. Siapkan kulit pangsit
Iris kulit pangsit menjadi potongan tipis memanjang. Jika ukurannya terlalu panjang, potong kembali menjadi dua atau tiga bagian agar mudah menempel pada adonan.
5. Buat adonan tepung pelapis
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