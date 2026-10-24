Anti Ribet! Begini Cara Membuat Udang Goreng Rambutan yang Gurih dan Menggoda

Resep Udang Goreng Rambutan yang Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah. Hidangan ini memiliki tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang menyerupai rambut rambutan, sehingga terlihat unik sekaligus menggugah selera. Perpaduan isian udang dan ayam yang gurih dengan lapisan kulit pangsit renyah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Tak hanya untuk teman bersantai pada sore hari, udang goreng rambutan juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi atau sajian istimewa saat berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Agar rasanya semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama saus Bangkok yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan sedikit pedas. Dilansir dari resep yang dibagikan melalui akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan udang goreng rambutan yang renyah dan gurih. Baca Juga:Resep Sate Tempe Bakar ala Hendrik Pyong, Lauk Sederhana yang Manis Gurih Bahan-bahan Udang Goreng Rambutan 200 gram ayam giling atau udang giling

200 gram udang kupas, dibelah pada bagian punggung

1 sendok teh garam

1 sendok teh baking powder

1 sendok makan air jahe (opsional)

½ butir putih telur

1 sendok makan tepung sagu

1 siung bawang putih, haluskan

1 sendok makan bawang bombai parut

¾ sendok makan saus tiram

2 sendok teh kecap asin

1 sendok makan gula

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh minyak wijen

1 bungkus kulit pangsit, iris tipis Bahan Pelapis 5 sendok makan tepung serbaguna

100 ml air Bahan Pelengkap Minyak goreng secukupnya

Saus Bangkok sesuai selera Cara Membuat Udang Goreng Rambutan 1. Siapkan udang terlebih dahulu Bersihkan udang kupas, kemudian lumuri dengan sedikit garam dan baking powder. Diamkan selama lima menit. Bilas menggunakan air mengalir selama sekitar 3–5 menit, lalu tiriskan dan keringkan dengan tisu dapur. Setelah itu, cincang udang hingga berukuran kecil. 2. Buat adonan isian Masukkan ayam giling dan udang cincang ke dalam wadah. Tambahkan garam serta gula, kemudian aduk sampai adonan terasa lebih menyatu dan lengket. Proses ini membantu menghasilkan tekstur isian yang lebih kompak. 3. Tambahkan bumbu Masukkan bawang putih halus, bawang bombai parut, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, minyak wijen, putih telur, tepung sagu, dan air jahe jika digunakan. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. 4. Siapkan kulit pangsit Iris kulit pangsit menjadi potongan tipis memanjang. Jika ukurannya terlalu panjang, potong kembali menjadi dua atau tiga bagian agar mudah menempel pada adonan. 5. Buat adonan tepung pelapis