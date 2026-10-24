Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.41 WIB

Anti Ribet! Begini Cara Membuat Udang Goreng Rambutan yang Gurih dan Menggoda

Resep Udang Goreng Rambutan yang Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah. Hidangan ini memiliki tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang menyerupai rambut rambutan, sehingga terlihat unik sekaligus menggugah selera.

Perpaduan isian udang dan ayam yang gurih dengan lapisan kulit pangsit renyah membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Tak hanya untuk teman bersantai pada sore hari, udang goreng rambutan juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi atau sajian istimewa saat berkumpul bersama keluarga.

Cara membuatnya pun cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Agar rasanya semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama saus Bangkok yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan sedikit pedas.

Dilansir dari resep yang dibagikan melalui akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan udang goreng rambutan yang renyah dan gurih.

Bahan-bahan Udang Goreng Rambutan

  • 200 gram ayam giling atau udang giling
  • 200 gram udang kupas, dibelah pada bagian punggung
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh baking powder
  • 1 sendok makan air jahe (opsional)
  • ½ butir putih telur
  • 1 sendok makan tepung sagu
  • 1 siung bawang putih, haluskan
  • 1 sendok makan bawang bombai parut
  • ¾ sendok makan saus tiram
  • 2 sendok teh kecap asin
  • 1 sendok makan gula
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 1 bungkus kulit pangsit, iris tipis

Bahan Pelapis

  • 5 sendok makan tepung serbaguna
  • 100 ml air

Bahan Pelengkap

  • Minyak goreng secukupnya
  • Saus Bangkok sesuai selera

Cara Membuat Udang Goreng Rambutan

1. Siapkan udang terlebih dahulu

Bersihkan udang kupas, kemudian lumuri dengan sedikit garam dan baking powder. Diamkan selama lima menit. Bilas menggunakan air mengalir selama sekitar 3–5 menit, lalu tiriskan dan keringkan dengan tisu dapur. Setelah itu, cincang udang hingga berukuran kecil.

2. Buat adonan isian

Masukkan ayam giling dan udang cincang ke dalam wadah. Tambahkan garam serta gula, kemudian aduk sampai adonan terasa lebih menyatu dan lengket. Proses ini membantu menghasilkan tekstur isian yang lebih kompak.

3. Tambahkan bumbu

Masukkan bawang putih halus, bawang bombai parut, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, minyak wijen, putih telur, tepung sagu, dan air jahe jika digunakan. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

4. Siapkan kulit pangsit

Iris kulit pangsit menjadi potongan tipis memanjang. Jika ukurannya terlalu panjang, potong kembali menjadi dua atau tiga bagian agar mudah menempel pada adonan.

5. Buat adonan tepung pelapis

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Tempe Orek dengan Kecap Manis dan Gula Merah, Cocok untuk Menu Keluarga - Image
Kuliner

Resep Tempe Orek dengan Kecap Manis dan Gula Merah, Cocok untuk Menu Keluarga

Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.23 WIB

Bikin Nagih! Resep Chicken Popcorn Gurih ala Restoran yang Mudah Dibuat di Rumah - Image
Kuliner

Bikin Nagih! Resep Chicken Popcorn Gurih ala Restoran yang Mudah Dibuat di Rumah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Resep Sate Tempe Bakar ala Hendrik Pyong, Lauk Sederhana yang Manis Gurih - Image
Kuliner

Resep Sate Tempe Bakar ala Hendrik Pyong, Lauk Sederhana yang Manis Gurih

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.28 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore