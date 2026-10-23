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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.17 WIB

Tak Perlu Oven! Begini Cara Membuat Klappertaart yang Creamy, Lembut, dan Wangi

Resep Klappertaart yang Enak dan Lembut. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Klappertaart yang Enak dan Lembut. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Klappertaart menjadi salah satu hidangan manis yang dikenal sebagai kuliner khas Manado. Kue ini memiliki tekstur lembut menyerupai puding dengan perpaduan rasa gurih susu, manisnya kelapa muda, serta aroma mentega dan vanila yang menggugah selera.

Biasanya, klappertaart dibuat menggunakan oven untuk menghasilkan tampilan dan tekstur tertentu. Namun, kamu tetap bisa membuat hidangan ini di rumah tanpa oven, sehingga lebih praktis bagi yang ingin mencoba dessert khas Manado dengan peralatan sederhana.

Perpaduan daging kelapa muda, kacang kenari, dan kismis memberikan sensasi rasa yang kaya dalam setiap suapan. Sajian ini cocok dijadikan hidangan penutup setelah makan, teman minum teh pada sore hari, atau menu spesial ketika berkumpul bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep klappertaart tanpa oven yang bisa kamu coba sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya dapat diikuti secara bertahap.

Bahan-bahan Klappertaart

Bahan adonan utama:

  • 250 ml air kelapa
  • 250 ml susu
  • 3 butir kuning telur
  • 30 gram tepung terigu protein sedang
  • 15 gram tepung ketan atau tepung maizena
  • 20–30 gram gula pasir
  • ¼ sendok teh garam
  • 1 sendok teh ekstrak vanila
  • 50 gram susu kental manis
  • 85 gram mentega

Bahan isian dan pelengkap:

  • 70 gram kacang kenari, sangrai
  • 60 gram kismis
  • 30 ml rum
  • 30 ml air
  • 300 gram daging kelapa muda
  • Bubuk kayu manis secukupnya
  • Biskuit Vicenzovo Ladyfinger
  • Air kelapa secukupnya untuk mencelupkan biskuit

Bahan meringue (opsional):

  • 3 butir putih telur
  • 90 gram gula pasir
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh cream of tartar

Cara Membuat Klappertaart Tanpa Oven

1. Rendam kismis terlebih dahulu

Campurkan kismis dengan rum dan air dalam sebuah wadah. Aduk hingga seluruh kismis terkena cairan, kemudian sisihkan agar rasanya lebih meresap.

2. Panaskan susu dan air kelapa

Editor: Setyo Adi Nugroho
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