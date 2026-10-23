Tak Perlu Oven! Begini Cara Membuat Klappertaart yang Creamy, Lembut, dan Wangi

JawaPos.com – Klappertaart menjadi salah satu hidangan manis yang dikenal sebagai kuliner khas Manado. Kue ini memiliki tekstur lembut menyerupai puding dengan perpaduan rasa gurih susu, manisnya kelapa muda, serta aroma mentega dan vanila yang menggugah selera.

Biasanya, klappertaart dibuat menggunakan oven untuk menghasilkan tampilan dan tekstur tertentu. Namun, kamu tetap bisa membuat hidangan ini di rumah tanpa oven, sehingga lebih praktis bagi yang ingin mencoba dessert khas Manado dengan peralatan sederhana.

Perpaduan daging kelapa muda, kacang kenari, dan kismis memberikan sensasi rasa yang kaya dalam setiap suapan. Sajian ini cocok dijadikan hidangan penutup setelah makan, teman minum teh pada sore hari, atau menu spesial ketika berkumpul bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep klappertaart tanpa oven yang bisa kamu coba sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya dapat diikuti secara bertahap.

Bahan-bahan Klappertaart Bahan adonan utama:

250 ml air kelapa

250 ml susu

3 butir kuning telur

30 gram tepung terigu protein sedang

15 gram tepung ketan atau tepung maizena

20–30 gram gula pasir

¼ sendok teh garam

1 sendok teh ekstrak vanila

50 gram susu kental manis

85 gram mentega Bahan isian dan pelengkap:

70 gram kacang kenari, sangrai

60 gram kismis

30 ml rum

30 ml air

300 gram daging kelapa muda

Bubuk kayu manis secukupnya

Biskuit Vicenzovo Ladyfinger

Air kelapa secukupnya untuk mencelupkan biskuit Bahan meringue (opsional):

3 butir putih telur

90 gram gula pasir

¼ sendok teh garam

½ sendok teh cream of tartar Cara Membuat Klappertaart Tanpa Oven 1. Rendam kismis terlebih dahulu

Campurkan kismis dengan rum dan air dalam sebuah wadah. Aduk hingga seluruh kismis terkena cairan, kemudian sisihkan agar rasanya lebih meresap.