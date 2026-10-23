Tak Perlu Oven! Begini Cara Membuat Klappertaart yang Creamy, Lembut, dan Wangi

Resep Klappertaart yang Enak dan Lembut. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Klappertaart menjadi salah satu hidangan manis yang dikenal sebagai kuliner khas Manado. Kue ini memiliki tekstur lembut menyerupai puding dengan perpaduan rasa gurih susu, manisnya kelapa muda, serta aroma mentega dan vanila yang menggugah selera.
Biasanya, klappertaart dibuat menggunakan oven untuk menghasilkan tampilan dan tekstur tertentu. Namun, kamu tetap bisa membuat hidangan ini di rumah tanpa oven, sehingga lebih praktis bagi yang ingin mencoba dessert khas Manado dengan peralatan sederhana.
Perpaduan daging kelapa muda, kacang kenari, dan kismis memberikan sensasi rasa yang kaya dalam setiap suapan. Sajian ini cocok dijadikan hidangan penutup setelah makan, teman minum teh pada sore hari, atau menu spesial ketika berkumpul bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep klappertaart tanpa oven yang bisa kamu coba sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya dapat diikuti secara bertahap.
Bahan adonan utama:
Bahan isian dan pelengkap:
Bahan meringue (opsional):
1. Rendam kismis terlebih dahulu
Campurkan kismis dengan rum dan air dalam sebuah wadah. Aduk hingga seluruh kismis terkena cairan, kemudian sisihkan agar rasanya lebih meresap.
2. Panaskan susu dan air kelapa
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Jawa Pos
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