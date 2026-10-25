Anti Ribet! Resep Nasi Goreng Teri Cabe Ijo dengan Aroma Sedap dan Rasa Istimewa

Resep Nasi Goreng Teri Cabe Ijo yang Enak
JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu pilihan makanan yang cocok disantap kapan saja, terutama saat ingin menikmati hidangan lezat tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur. Beragam bahan dapat dikreasikan menjadi nasi goreng dengan cita rasa yang menggugah selera, salah satunya ikan teri dan cabai hijau.
Perpaduan nasi hangat, teri yang gurih, potongan ayam, serta cabai hijau memberikan sensasi rasa pedas dan sedap dalam setiap suapan. Ditambah dengan bawang putih, bawang bombai, dan saus tiram, hidangan ini memiliki aroma khas yang membuat selera makan semakin meningkat.
Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng teri cabe ijo juga relatif mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di pasar maupun supermarket. Menu ini cocok dijadikan pilihan sarapan, makan siang, atau makan malam bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan-bahan dan langkah membuat nasi goreng teri cabe ijo yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.
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