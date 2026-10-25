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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Anti Ribet! Resep Nasi Goreng Teri Cabe Ijo dengan Aroma Sedap dan Rasa Istimewa

Resep Nasi Goreng Teri Cabe Ijo yang Enak - Image

Resep Nasi Goreng Teri Cabe Ijo yang Enak

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu pilihan makanan yang cocok disantap kapan saja, terutama saat ingin menikmati hidangan lezat tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur. Beragam bahan dapat dikreasikan menjadi nasi goreng dengan cita rasa yang menggugah selera, salah satunya ikan teri dan cabai hijau.

Perpaduan nasi hangat, teri yang gurih, potongan ayam, serta cabai hijau memberikan sensasi rasa pedas dan sedap dalam setiap suapan. Ditambah dengan bawang putih, bawang bombai, dan saus tiram, hidangan ini memiliki aroma khas yang membuat selera makan semakin meningkat.

Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng teri cabe ijo juga relatif mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di pasar maupun supermarket. Menu ini cocok dijadikan pilihan sarapan, makan siang, atau makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan-bahan dan langkah membuat nasi goreng teri cabe ijo yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.

Bahan-bahan Nasi Goreng Teri Cabe Ijo

  • 40 gram cabai hijau keriting
  • 30 gram cabai hijau besar
  • 5 siung bawang putih
  • 40 gram wortel
  • 50 gram bawang bombai
  • 50 gram ikan teri
  • 30 gram paha ayam yang sudah dipotong kecil
  • Nasi putih secukupnya
  • 2 sendok makan saus tiram
  • Garam secukupnya
  • Gula pasir secukupnya
  • Kaldu jamur secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Nasi Goreng Teri Cabe Ijo

  1. Siapkan bumbu halus. Ulek cabai hijau keriting bersama bawang putih hingga cukup halus. Sisihkan bumbu tersebut untuk digunakan saat memasak.
  2. Potong bahan pelengkap. Iris cabai hijau besar dan bawang bombai sesuai selera. Potong wortel menjadi bagian kecil agar mudah matang dan tercampur dengan nasi.
  3. Goreng ikan teri dan ayam. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan ikan teri dan masak sebentar. Tambahkan potongan paha ayam, kemudian tumis hingga ayam matang.
  4. Masukkan bumbu halus. Tambahkan campuran cabai hijau dan bawang putih yang sudah diulek. Aduk hingga merata dan mengeluarkan aroma harum.
  5. Tambahkan sayuran. Masukkan wortel, bawang bombai, dan irisan cabai hijau besar. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan sayuran mulai matang.
  6. Masukkan nasi putih. Tambahkan nasi secukupnya, lalu aduk bersama bumbu, ayam, teri, dan sayuran hingga seluruh bagian nasi terbalut bumbu.
  7. Bumbui nasi goreng. Tuangkan saus tiram, kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur sesuai selera. Aduk kembali hingga bumbu meresap dan rasa tercampur dengan baik.
  8. Masak hingga matang. Tumis nasi selama beberapa saat sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Setelah semua bahan matang dan aromanya semakin sedap, matikan api.
  9. Sajikan selagi hangat. Pindahkan nasi goreng ke piring saji. Nasi goreng teri cabe ijo siap dinikmati bersama kerupuk, telur, atau pelengkap lainnya sesuai selera.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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