Simak! Rekomendasi 3 Tempat Oleh-Oleh di Bandung yang Viral

JawaPos.com -- Bandung dikenal sebagai salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, hal ini karena kota Kembang ini menawarkan beragam pilihan kuliner dan buah tangan.

Selain menikmati kota yang sejuk dan mengunjungi berbagai tempat wisata, berburu oleh-oleh juga menjadi kegiatan yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke kota Bandung.

Ada banyak pilihan oleh-oleh di Bandung yang bisa para wisatawan bawa pulang, mulai dari camilan tradisional hingga aneka camilan kekinian.

Buat kamu yang sedang merencanakan perjalanan ke Bandung, berikut rekomendasi tiga tempat oleh-oleh di Bandung yang viral.

1. Tjilaki 9

Tjilaki 9 merupakan salah satu toko bolu dan kue di Bandung sedang populer. Toko ini dikenal dengan menu andalannya yaitu bolu pisang dengan beragam pilihan rasa.

Dilansir dari akun Instagram @tjilaki9, tempat ini memiliki banyak pilihan menu makanan yang bisa kamu coba, seperti bolu pisang kacang, bolu pisang strawberry, bolu pisang cokelat, bolu pisang keju, dan menu lainnya.

Untuk harga makanan di Tjilaki 9 dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan hingga Rp 140 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Cilaki No.9, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Roti Merak