Yuk Intip! Ini Dia 3 Oleh-Oleh di Blok M yang Enak dan Wajib Dibeli

Rekomendasi 3 Tempat Oleh-Oleh di Blok M. (Instagram @hoomiedough)
JawaPos.com – Blok M, Jakarta Selatan dikenal sebagai salah satu kawasan yang menawarkan berbagai pilihan kuliner menarik.
Selain menjadi tempat berburu makanan dan minuman kekinian, kawasan ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencari oleh-oleh untuk keluarga maupun teman.
Berbagai jenis makanan ringan hingga kue bisa para pengunjung temukan di kawasan ini. Cita rasanya yang beragam membuat pengunjung memiliki banyak pilihan untuk dibawa pulang.
Bagi kamu yang sedang berkunjung ke Blok M, berikut tiga rekomendasi oleh-oleh di Blok M yang wajib kamu coba dan beli.
1. Hoomie Dough
Hoomie Dough menawarkan donat dengan tekstur lembut dan berbagai rasa yang menarik. Tempat dessert ini memiliki menu viral yang banyak dicari para pecinta kuliner, khususnya makanan manis yaitu menu dubai chewy doughnut yang memadukan tekstur kenyal dengan isian krim pistachio dan kataifi.
Dilansir dari akun Instagram @hoomiedough, tempat ini menawarkan banyak menu donat, seperti hoomie glaze, milk bomb, matcha madness, hoomie brulee, mango sticky rice, apple fritters, dan menu donat lainnya.
Untuk harga donat di Hoomie Dough ini dikenakan harga mulai dari Rp 16 ribu dan tempat donat ini berlokasi di Pasaraya Gedung A, Lantai UG, No. A11, RT.3/RW. 1, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
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