Resep Creamy Kani Croquette yang Enak dan Praktis, Krispi di Luar dan Creamy di Dalam!

Resep Creamy Kani Croquette yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Creamy kani croquette merupakan hidangan camilan berbahan dasar kani atau daging kepiting imitasi yang dicampuri dengan saus krim lembut, kemudian dibentuk dan dilapisi tepung roti dan digoreng hingga berwarna keemasan.
Camilan creamy kani croquette ini memiliki tekstur yang renyah di bagian luar dengan isian yang lembut dan gurih di bagian dalamnya.
Oleh karena itu, camilan creamy kani croquette ini cocok disajikan sebagai hidangan pembuka maupun menu pendamping saat berkumpul bersama dengan keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (19/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat creamy kani croquette yang enak dan praktis dibuat di rumah.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat creamy kani croquette yang krispi di luar dan creamy di dalam.
Bahan-bahan untuk membuat creamy kani croquette:
Bahan untuk membuat adonan kroket:
· 70 gram bawang bombai
· 6 pcs atau 100 gram kani stick
· 1 sdm minyak untuk menumis
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Jawa Pos
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