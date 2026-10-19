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Nola Amalia Rosyada
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.46 WIB

Resep Ayam Santan Kemangi, Gurih dan Harum untuk Lauk Rumahan

Potret ayam santan kemangi yang beraroma harum dan cocok disajikan untuk keluarga. (Sumber: instagram.com/@kupicookie) - Image

Potret ayam santan kemangi yang beraroma harum dan cocok disajikan untuk keluarga. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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